Обіцяють, що новинка на Arm-чипі Snapdragon X на 58% швидша за MacBook Air M3,

Компанія Microsoft анонсувала новий бренд Copilot Plus – так називатимуть ноутбуки з інтегрованою підтримкою ШІ. Першими пристроями серії виявилися дві моделі Surface Laptop, які стануть прямим конкурентом MacBook Air від Apple.

Ноутбуки від Microsoft отримали ARM-процесор Qualcomm Snapdragon X Elite, який має забезпечувати рекордну ШІ-продуктивність. Обіцяють, що новинка на 58% швидша за MacBook Air M3, а також більш живуча (до 22 годин), пише Windows Central.

Також ноутбуки мають виділений нейронний процесор, призначений для роботи ШІ-сервісів. Одна з представлених функцій – Recall. ШІ буде "запам'ятовувати" дії в додатках, на сайтах і не тільки, а потім дасть змогу швидко знайти потрібну інформацію.

У плані "начинки" новинки Surface Laptop ще більше перевершують MacBook Air. По-перше, мінімальна конфігурація включає 16 ГБ оперативної пам'яті – також є варіанти з 32 і 64 Гбайт ОЗП. По-друге, частота оновлення 120 Гц на 13-дюймовому і 15-дюймовому дисплеях (у Apple таке тільки в MacBook Pro). По-третє, просунутий трекпад із тактильним відгуком.

У продаж перші ноутбуки Copilot Plus надійдуть 18 червня. Стартовий 13-дюймовий Surface Laptop коштуватиме $999, версію з екраном на 15 дюймів оцінили в $1199. У випадку з MacBook Air М3 1199 доларів просять за версію на 13'' в базі.

Нагадаємо, на презентації 7 травня Apple представила два планшети, зокрема iPad Pro OLED на чипсеті M4. У тестах продуктивності він майже на 20% перевершує MacBook Air на M3.

Раніше Microsoft підтвердила, що не планує випускати Windows 12 цього року. Замість неї вийде "найбільше оновлення в історії Windows 11" з безліччю функцій на базі ШІ.

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