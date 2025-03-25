Ймовірно, через проблеми із сумісністю ПЗ, спричинені Snapdragon X Elite.

Найбільший у світі маркетплейс Amazon позначив ноутбук Microsoft Surface Laptop 7 поміткою "Товар, що часто повертається". Це означає, що пристрій повертають назад у магазин частіше, ніж зазвичай, звернули увагу в Windows Central.

З якої причини – не уточнюється, але одним із ймовірних чинників може бути використання в ноутбуці платформи Qualcomm Snapdragon X, яка спирається на архітектуру на базі Arm замість традиційних процесорів x86 від Intel і AMD.

Хоча чипсети Arm забезпечують кращу енергоефективність і час автономної роботи, деякі ігри та додатки для Windows все ще до пуття не оптимізовані під нього.

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До того ж Microsoft пропонує версію Surface Laptop 7 з процесором Intel, що може спонукати покупців повертати раніше куплені пристрої з Snapdragon X на користь моделі зі звичнішим чіпом. В інших моделей Surface такої жовтої позначки на Amazon немає, пише Windows Central.

За даними дослідницької компанії Canalys, мобільні ПК на основі Snapdragon X займають менше ніж 1,5% частки ринку від загальної кількості девайсів з ОС Windows. У 3-му кварталі 2024 року Qualcomm продала близько 720 000 пристроїв Snapdragon X, що становить лише 0,8% від усіх проданих ПК.

Минулого року Microsoft анонсувала новий бренд Copilot Plus – так називатимуть ноутбуки з інтегрованою підтримкою ШІ. Першими пристроями серії стали дві моделі Surface Laptop на базі Qualcomm Snapdragon X Elite, які позиціюються як прямі конкуренти MacBook Air.

А раніше цього місяця Xiaomi випустила один із найкращих ноутбуків за співвідношенням ціни та якості. У нього металевий корпус, 16/512 ГБ у базі та акумулятор на цілий день роботи, а коштує він удвічі дешевше за MacBook Air.

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