Компанія збирається відмовитися від алюмінію, щоб конкурувати з більш доступними смарт-годинниками на ринку.

Інсайдери розкрили інформацію про нове покоління Apple Watch SE. Годинник може отримати пластиковий корпус, що зробить пристрій приблизно на $50 дешевшим.

Про це повідомляє головний інсайдер по Apple Марк Гурман. Згідно з новим звітом, компанія збирається відмовитися від алюмінію, щоб конкурувати з більш доступними годинниками на ринку. Нагадаємо, зараз Apple Watch SE виготовляються з алюмінію, як і преміальні моделі Apple Watch.

Очевидною перевагою такого рішення є зниження витрат, і, як наслідок, зниження вартості годинника. На думку Гурмана, таким чином Apple Watch SE, які пропонуються за $249, зможуть конкурувати з Galaxy Watch FE, ціна на які починається від $199.

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Нагадаємо, актуальні Watch SE 2 вийшли восени 2022 року. Годинник став на 30% легшим, отримав датчик для визначення аварій і процесор від Series 8. Сьогодні це найвигідніший смарт-годинник Apple.

Крім Apple Watch SE цієї осені до ювілею базової серії очікується вихід Apple Watch X за аналогією з iPhone X. Інсайдери кажуть, що нове покоління сильно відрізнятиметься від попередніх поколінь. А ось Watch Ultra 3 цього року чекати точно не варто - їхній запуск відкладено на 2025-й.

Презентація нового годинника очікується у вересні разом з iPhone 16. Крім Apple Watch SE також очікується вихід Apple Watch X за аналогією з iPhone X. Інсайдери кажуть, що нове покоління сильно відрізнятиметься від попередніх поколінь. А ось Watch Ultra 3 цього року чекати точно не варто - їхній запуск відкладено на 2025-й.

Своєю чергою конкуренти з Samsung вже цього місяця випустять нові Galaxy Watch 7. Майбутній годинник стане першим продуктом бренду, оснащеним 3-нм чипом, який має поліпшити продуктивність і збільшити час автономної роботи.

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