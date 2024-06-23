Цієї осені до ювілею смарт-годинника очікується вихід Apple Watch X за аналогією з iPhone X.

Якщо вірити чуткам, компанія Apple хоче помітно прокачати нові Apple Watch порівняно з попередниками. Цей апгрейд буде присвячений святкуванню 10-річчя смарт-годинників компанії.

Інсайдери називають три масштабні зміни в ювілейних Apple Watch Х, заради яких власники поточних годинників напевно захочуть оновитися.

Збільшений розмір . Базова лінійка Apple Watch зрівняється з Apple Watch Ultra за діагоналлю – дві моделі отримають екрани 45 і 49 мм. При цьому сам годинник стане тоншим.

. Базова лінійка Apple Watch зрівняється з Apple Watch Ultra за діагоналлю – дві моделі отримають екрани 45 і 49 мм. При цьому сам годинник стане тоншим. Магнітні ремінці . Крім більшого екрана, найзначнішою зміною в Apple Watch X стане новий метод підключення ремінців, який прийде на зміну знайомому розсувному механізму. Це звільнить місце в корпусі і дасть змогу змінювати ремінці набагато швидше.

. Крім більшого екрана, найзначнішою зміною в Apple Watch X стане новий метод підключення ремінців, який прийде на зміну знайомому розсувному механізму. Це звільнить місце в корпусі і дасть змогу змінювати ремінці набагато швидше. Прокачана батарея. Це нововведення є обґрунтованим наслідком збільшення корпусу та видалення старих кріплень. Apple Watch Х отримають новий енергоефективний процесор і більш містку батарею, завдяки чому нарешті збільшиться час роботи без підзарядки. Автономність – найслабше місце Apple Watch, і новий годинник розв'яже цю проблему.

Також є відомості, що Apple Watch Х стануть важливим релізом для компанії в галузі охорони здоров'я. Згадується опція моніторингу артеріального тиску і виявлення зупинки дихання у користувача під час сну (так зване "апное уві сні").

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Скільки коштуватимуть Apple Watch Х, поки не повідомляється. Втім, принаймні жодного інсайда про подорожчання поки не надходило.

Рендери Apple Watch X, зроблені на основі всіх наявних чуток:

Презентація нового годинника очікується у вересні разом з iPhone 16. Крім ювілейних Apple Watch, компанія готує нове покоління бюджетних SE, які у 2023 році не виходили. А ось Apple Watch Ultra 3 цього року чекати не варто – їхній запуск відкладено щонайменше на 2025-й.

Нагадаємо, конкуренти з Samsung підготували на цей рік реліз Galaxy Watch Ultra, нового смарт-годинника компанії, який має скласти конкуренцію Apple Watch Ultra. При цьому коштуватиме він на 100 доларів дешевше.

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