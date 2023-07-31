Компанія вирішила оновлювати бюджетну лінійку смарт-годинників раз на два роки, тому Apple Watch SE 3 вийдуть тільки наступної осені.

Цього року не варто чекати оновлення бюджетних смарт-годин від компанії Apple. Про це розповів оглядач Bloomberg Марк Гурман.

За даними інформатора, купертинівці вирішили оновлювати годинник раз на два роки, тому нові Apple Watch SE вийдуть тільки восени 2024 року.

Таким чином цією осінню Apple випустить тільки Apple Watch Series 9 в двох розмірах (41 і 45-мм) і Apple Watch Ultra 2-го покоління. Очікується, що всі годинники модельного ряду 2023 року отримають значний приріст продуктивності завдяки новому процесору Apple S9.

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Нагадаємо, що актуальні Watch SE 2 вийшли наприкінці 2022 року. Годинник став на 30% легше, отримав датчик для визначення аварій і процесор від Series 8. Сьогодні це найвигідніший смарт-годинник в лінійці Apple.

Які новинки представить Apple до кінця 2023 року

Журналісти пишуть, що на цей рік у Apple заплановано ще дві презентації. Перша пройде у вересні, де покажуть нові айфони і смарт-годинники, інша – в жовтні і буде присвячена новим Mac.

Згідно з достовірною інформацією, свіжий чіп M3 отримають три моделі – iMac 24", MacBook Air 13" і MacBook Pro 13. Скоріш за все, змін дизайну чекати не варто, зате очікується приріст в продуктивності та енергоефективності.

А ще в 2023 може бути анонсовано третє покоління AirPods Pro і нові пристрої для дому.

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