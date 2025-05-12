Таким інсайдом поділився Марк Гурман з Bloomberg.

Apple готується до масштабного "ренесансу" своїх пристроїв у 2027 році – на честь 20-річчя iPhone. Про це повідомив Марк Гурман з Bloomberg, посилаючись на власні джерела, знайомі з планами компанії.

Одним із таких девайсів стане "переважно скляний, вигнутий iPhone без вирізів в дисплеї". Це буде справжній технологічний стрибок, який має вразити навіть найвибагливіших шанувальників бренду.

Крім того, Apple готує цілу низку пристроїв із підтримкою Apple Intelligence – наприклад, у 2027 році хочуть випустити конкурента розумних окулярів Ray-Ban від Meta, а також AirPods і Apple Watch із камерами.

Відео дня

Одним із найамбітніших проєктів стане створення настільного робота з рукою і ШІ-помічником, який має власну особистість. Також до 2027-го Apple розраховує впровадити поліпшеного голосового асистента Siri на базі LLM і створити власні серверні чипи для ШІ-обробки.

Це вже не вперше, коли в Bloomberg повідомляють про масштабний редизайн iPhone. Раніше Гурман отримав доступ до внутрішньої службової записки Apple і розповів, що наступне покоління iPhone у компанії називають найамбітнішим в історії.

Перший великий крок до оновлення своїх продуктів очікується наприкінці 2026 року, коли Apple представить складаний iPhone. Його ціна перевищить вартість Samsung Galaxy Z Fold, але компанія має намір домогтися "майже невидимої" складки на місці складання дисплея навпіл.

Презентація серії iPhone 17 очікується у вересні. З чуток, у новому поколінні всі смартфони запропонують екрани ProMotion з частотою 120 Гц і оновлену селфі-камеру на 24 Мп. А на зміну моделі Plus прийде тонкий iPhone Air.

Вас також можуть зацікавити новини: