Apple заявила, що наступне покоління iPhone буде найамбітнішим в історії

Подробиць не уточнюють, але, за чутками, Apple зараз розробляє два абсолютно нові айфони, включно зі складною моделлю.

Оригінальний Айфон скоро відзначить своє 20-річчя. Багато користувачів вважають, що зміни, які додаються останніми роками, є скоріше еволюційними, а не революційними. Але, як пише Bloomberg, у Apple є найамбітніші плани на майбутні смартфони.

Авторитетний інсайдер і журналіст Марк Гурман отримав доступ до службової записки компанії. З неї він дізнався про підвищення трьох співробітників до рівня віце-президентів, а також про звернення керівника відділу апаратного забезпечення Apple Джона Тернуса до колег. У своєму повідомленні він назвав майбутні моделі iPhone "найамбітнішими в історії продукту"

"Найамбітніші моделі" – досить гучна заява для продукту з такою довгою історією. Проте, як пишуть ЗМІ, така цитата все одно заслуговує на увагу. Керівники Apple іноді використовують гіперболічні вирази у своїх публічних виступах, однак той факт, що слова Тернуса є частиною внутрішньої службової записки, надає їм ще більшої ваги.

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З чуток, Apple наразі розробляє два абсолютно нових Айфони. Перший, iPhone 17 Air – це "супертонкий" телефон з найбільшим редизайном з часом iPhone X. Очікується, що він вийде в 2025 році і замінить модель Plus.

Другий – це складаний Айфон. Він буде схожим на Samsung Galaxy Z Flip, тобто виконаний у формі "розкладачки". Такий форм-фактор, вважають в Apple, є практичнішим і зручнішим для користувачів, ніж форм-фактор "книжки", який використовується в Galaxy Fold. Однак, найімовірніше, його не варто чекати раніше 2026 року.

Крім того, Apple веде підготовку до впровадження інтелектуальних можливостей Apple Intelligence. Компанія підкреслює, що в Apple Intelligence будуть вбудовані засоби захисту конфіденційності, а дані будуть оброблятися на самому пристрої.

Як УНІАН уже розповідав, новий iPhone 16 знецінюється рекордними темпами. Починаючи з iPhone 12, кожне нове покоління "втрачає у вартості швидше за попереднє". Аналітики зазначають, що це може помітно вплинути на рішення споживачів при виборі нового смартфона.

Нагадаємо, що на цю осінь у Apple запланована ще одна презентація. Головною темою івенту стануть перші комп'ютери Mac на чипах M4. А навесні 2025 року варто чекати на новий бюджетний iPhone SE.

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