Інсайдом поділився Марк Гурман з Bloomberg.

Авторитетний інсайдер Марк Гурман з Bloomberg у своїй свіжій статті розповів трохи нових подробиць про проєкт розумних окулярів від Apple. Очікується, що вони будуть представлені у 2027 році до 20-річчя iPhone.

Продукт під кодовою назвою N50 являє собою стандартні окуляри на кшталт Ray-Ban від Meta з інтеграцією ШІ-фунцій Apple Intelligence. Гурман пише, що пристрій аналізуватиме навколишнє середовище і передаватиме інформацію власнику в режимі реального часу.

Окуляри будуть оснащені камерами, мікрофонами, динаміками, а також ШІ-помічником, але не матимуть дисплея, як у деяких конкурентів. При цьому габарити мають бути такими ж, як у звичайних окулярів.

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Марк Гурман також згадав, що Apple продовжує розробляти AirPods з камерами, які також допоможуть навушникам аналізувати навколишній простір у режимі реального часу. Ймовірно, вони будуть взаємодіяти й з окулярами Apple.

Згідно з попередніми звітами, обидва ці продукти, найімовірніше, будуть запущені у 2027 році – до 20-річчя iPhone. Однак усе ще може змінитися.

Повідомляється, що Apple працює над спрощеною версією провальних AR-окулярів Vision Pro. Ймовірно, пристрій отримає менш потужні дисплеї та процесори, а також зменшену кількість датчиків і камер.

Також компанія готує до виходу свій перший складаний смартфон, який, як очікується, зможе похвалитися найнепомітнішою, практично візуально невиразною складкою на згині екрана.

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