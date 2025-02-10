У нового iPhone SE не буде кнопки "Додому", яка дебютувала в 2007 році.

Компанія Apple представить iPhone SE нового покоління дуже скоро – можливо, вже навіть цього тижня. Згідно з джерелом, дизайн смартфона нагадуватиме актуальні iPhone з Face ID замість кнопки "Додому".

Відмова від кнопки "Додому" в серії iPhone SE означає, що Apple повністю відмовляється від культового компонента першого Айфона, представленого 18 років тому, пише MacRumors. Попередня версія SE, випущена в 2022 році, залишалася єдиним Айфоном з кнопкою "Додому" і без Face ID.

Кнопка "Додому" дебютувала в 2007 році, а з виходом iPhone 5s у 2012 році вона отримала функцію аутентифікації за відбитком пальця Touch ID. Перший iPhone без легендарної кнопки вийшов у 2017 році й ознаменував поступовий перехід на Face ID.

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Дешевий iPhone 2025 року, як очікується, буде сумішшю з iPhone 14 і iPhone 16. Телефон вийде з 6,06-дюймовим OLED-екраном, Face ID, чипом A18 для Apple Intelligence, а також роз'ємом зарядки USB-C. А ще це буде перший айфон, який отримає стільниковий модем розробки Apple замість чіпа Qualcomm.

iPhone SE – модель айфона початкового рівня, вперше представлена Apple у 2016 році. Поточна версія базової моделі нагадує iPhone 8 і має застарілі елементи, такі як кнопка "Додому", роз'єм Lightning і товсті рамки навколо екрана.

Дешевий iPhone 2025 року буде таким

Марк Гурман з Bloomberg раніше повідомив, що новий "бюджетний" смартфон від Apple буде представлений на тижні 10-14 лютого, а в продаж він надійде до кінця місяця. Очікувана ціна новинки – 499 доларів.

Конкурувати такий Айфон буде з Pixel 9a, який очікується в березні – це майже на два місяці раніше, ніж зазвичай. Батарея та екран у нього будуть більшими, ніж у Pixel 8a, а зовні новий смартфон Google сильно відрізнятиметься від попередника.

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