Про це повідомляє головний інсайдер по Apple.

Компанія Apple представить бюджетний iPhone SE 4 (інша назва - iPhone 16E) вже наступного тижня 10-14 лютого, а в продаж пристрій надійде до кінця місяця.

Таким інсайдом поділився Марк Гурман із Bloomberg. При цьому журналіст зазначив, що спеціального заходу для iPhone SE 4 не планується – Apple презентує смартфон онлайн у формі прес-релізу.

У мережі накопичилося вже багато інсайдів, чуток і витоків з приводу нового iPhone SE. Очікується дизайн iPhone 14, 6,06-дюймова OLED-панель. Face ID, USB-C, один модуль камери 48 мегапікселів і Apple A18 для Apple Intelligence.

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Багато інсайдерів сходяться на думці, що смартфон обійдеться приблизно в 500 доларів (близько 21 000 грн). Чи так все це, дізнаємося наступного тижня.

Конкурувати такий Айфон буде з Pixel 9a, який вийде в березні – і це майже на два місяці раніше, ніж зазвичай. Батарея та екран у нього будуть більшими, ніж у Pixel 8a, а зовні новий смартфон сильно відрізнятиметься від попередника.

За словами Гурмана, крім iPhone SE, наступного тижня Apple нічого не покаже. MacBook Air на базі M4, iPad (11-го покоління) і нове покоління бюджетних Apple Watch SE мають представити на весняній щорічній презентації.

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