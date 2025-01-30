Батарея й екран будуть більшими, ніж у Pixel 8a, а зовні новий смартфон сильно відрізнятиметься від попередника.

Джерела видання Android Headlines повідомили, що презентація смартфона Pixel 9a пройде вже 19 березня 2025 року – це майже на два місяці раніше, ніж зазвичай. У продаж він надійде 26 березня.

Зазвичай Google анонсує нове покоління "народної" лінійки Pixel A на травневій конференції I/O, але цьогоріч виробник змістив реліз, щоб конкурувати з майбутнім iPhone SE 4, який, за чутками, вийде в квітні.

Як очікується, Pixel 9a отримає 6,3-дюймовий екран Actua – того ж розміру, що у старших Pixel 9 і 9 Pro, і більший за Pixel 8a, дисплей якого має діагональ 6,1 дюйма. Частота оновлення – 120 Гц. За цим показником він перевершує і iPhone 16, і прийдешній iPhone SE 4 з 60 Гц.

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Pixel 9a також вийде з новим чипсетом Tensor G4, а батарея буде більшою, ніж у Pixel 8a на ~13%, хоча сам смартфон стане легшим. Основну камеру оновлять – 48-мегапіксельний датчик Samsung GN8. Ширококутна камера залишиться колишньою, Sony IMX712 на 13 Мп. Очікується, що це буде найкращий камерофон у своєму ціновому сегменті.

Зовні Pixel 9a помітно відрізнятиметься від попередника завдяки новому блоку камер, який на рендерах виглядає майже врівень із задньою панеллю. Загальний зовнішній вигляд нагадує Nothing Phone (2a) і старі моделі iPhone.

Вартість базової версії на 8 + 128 ГБ залишиться незмінною – $499 або 20 000 грн. Скільки ж за чутками коштуватиме iPhone SE 4, якому приписують дизайн iPhone 14, одинарну камеру, чипсет А18 і підтримку Apple Intelligence.

Нагадаємо, в актуальну серію Google Pixel 9 увійшло відразу чотири телефони: звичайний Pixel 9, просунутий Pixel 9 Pro, "убер"-флагман Pixel 9 Pro XL, а також складаний Pro Fold. Усі пристрої отримали круті камери, потужний чип із ШІ та підтримку супутникового зв'язку.

Раніше експерти обрали найкращі смартфони в межах 12 000 грн. До рейтингу потрапили моделі від Samsung, Google, Xiaomi, Motorola та Nothing.

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