Презентація нового SE відбудеться в найближчі місяці / фото Majin Bu

Інсайдер Маджин Бу продовжує публікувати фотографії нового недорогого смартфона в серії iPhone SE, який, "буде відчуватися як модель iPhone 16".

Порівняльні знімки дозволяють оцінити збільшений модуль основної камери нового iPhone SE. Якщо в iPhone SE 3 була встановлена основна камера на 12 Мп, то варіант 2025 року оснастять 48-мегапіксельним сенсором. Такий самий стоїть в iPhone 16.

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iPhone SE 4 vs 3 камера апгрейд / фото Majin Bu

Бічні грані бюджетного iPhone SE 4 практично ідентичні iPhone 16. Різниця лише у відсутності клавіші Camera Control праворуч для спуску затвора та управління налаштуваннями камери.

Phone 16 vs iPhone SE 4 / фото Majin Bu

Крім того, інсайдер опублікував фотографію, на якій показані чохли для нового iPhone SE. Але зазначив, що не знає, чи є представлені кольори оригінальними.

Фото захисних чохлів iPhone SE 2025 / фото Majin Bu

Раніше вже повідомлялося, що новий iPhone SE, крім 48 Мп задньої камери, отримає кнопку Action Button, порт USB, чіп А18 і підтримку Apple Intelligence. Зовнішній вигляд смартфона нагадуватиме iPhone 14: діагональ дисплея збільшиться з 4,7 до 6,06 дюймів і вперше отримає OLED-панель.

Багато інсайдерів сходяться на думці, що чекати його можна навесні 2025 року, з березня по квітень. При ціні в 500 доларів (близько 21 000 грн) цей телефон просто приречений на успіх.

Конкурувати такий Айфон буде з Pixel 9a, який вийде вже в березні – це майже на два місяці раніше, ніж зазвичай. Батарея та екран у нього будуть більшими, ніж у 8a, а зовні телефон сильно відрізнятиметься від попередника.

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