Апарат, як передбачається, буде являти собою суміш із базових iPhone 14 і iPhone 16.

Інсайдер Маджин Бу продовжує публікувати фотографії нового недорогого смартфона в серії iPhone SE, який, "буде відчуватися як модель iPhone 16".

Порівняльні знімки дозволяють оцінити збільшений модуль основної камери нового iPhone SE. Якщо в iPhone SE 3 була встановлена основна камера на 12 Мп, то варіант 2025 року оснастять 48-мегапіксельним сенсором. Такий самий стоїть в iPhone 16.

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Бічні грані бюджетного iPhone SE 4 практично ідентичні iPhone 16. Різниця лише у відсутності клавіші Camera Control праворуч для спуску затвора та управління налаштуваннями камери.

Крім того, інсайдер опублікував фотографію, на якій показані чохли для нового iPhone SE. Але зазначив, що не знає, чи є представлені кольори оригінальними.

Раніше вже повідомлялося, що новий iPhone SE, крім 48 Мп задньої камери, отримає кнопку Action Button, порт USB, чіп А18 і підтримку Apple Intelligence. Зовнішній вигляд смартфона нагадуватиме iPhone 14: діагональ дисплея збільшиться з 4,7 до 6,06 дюймів і вперше отримає OLED-панель.

Багато інсайдерів сходяться на думці, що чекати його можна навесні 2025 року, з березня по квітень. При ціні в 500 доларів (близько 21 000 грн) цей телефон просто приречений на успіх.

Конкурувати такий Айфон буде з Pixel 9a, який вийде вже в березні – це майже на два місяці раніше, ніж зазвичай. Батарея та екран у нього будуть більшими, ніж у 8a, а зовні телефон сильно відрізнятиметься від попередника.

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