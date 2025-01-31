Більшість інсайдерів сходяться на думці, що чекати його можна навесні 2025 року, з березня по квітень.

Інсайдер Majin Bu поділився фото порівняння iPhone SE 4 з iPhone 12 Mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro – макет нового бюджетного смартфона Apple виконаний на основі останніх чуток.

Новий SE буде виготовлено за зразком 14 моделі, тобто діагональ дисплея становитиме 6,06 дюйма. Нагадаємо, iPhone SE 2020 року оснащено 4,7-дюймовим екраном. Незважаючи на збільшення діагоналі, у сучасних реаліях він все одно вважатиметься "компактом".

Екран у iPhone SE 4, як очікується, буде OLED, що ознаменує повну відмову айфонів від iPS. Хоча він і не отримає підтримку високої частоти оновлення зображення й залишиться з 60 герцами.

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Раніше вже повідомлялося, що новий iPhone SE отримає 48 Мп задню камеру, кнопку Action Button, роз'єм USB, чипсет А18 і 8 ГБ ОЗП, щоб підтримувати Apple Intelligence. А ще це буде перший в історії iPhone з модемом 5G, розроблений Apple.

Більшість інсайдерів сходяться на думці, що чекати його можна навесні 2025 року, з березня по квітень. За ціни до 500 доларів (близько 21 000 грн) цей телефон просто приречений на успіх.

З інших новинок, які очікуються від Apple цієї весни – MacBook Air на чипі M4, iPad (11-го покоління) і нове покоління бюджетних Apple Watch SE.

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