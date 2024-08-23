Поки інші виробники випускають смартфони зі складними екранами, Apple вирішила зосередитися на розробці більшого пристрою.

За інформацією авторитетного джерела, компанія Apple активно працює над створенням свого першого ноутбука зі складним дисплеєм. Згідно з прогнозами Мін-Чі Куо, такий MacBook вийде наприкінці 2027 або на початку 2028 року – і тільки після нього дебютує складаний iPhone.

При цьому спочатку компанія націлювалася на реліз ще 2025 року, але його довелося перенести через "технічні проблеми з виробництвом потрібних дисплеїв". Компанія навіть відмовилася від планів з випуску моделі із 20,25-дюймовим дисплеєм на користь більш компактної версії з діагоналлю 18,8 дюйма.

Очікується, що в складеному стані одна половина екрана такого MacBook відображатиме повнорозмірну клавіатуру, а в повністю розкладеному – функціонуватиме як монітор. У поєднанні із зовнішньою клавіатурою воно по суті перетвориться на настільний комп'ютер з великим екраном.

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Інформації про розробку складного iPhone поки що немає, хоча деякі учасники ринку очікували його реліз у найближчі пару років. Ймовірно, Apple вирішила зосередитися на розробці складаного MacBook, перш ніж переходити до створення більш компактних пристроїв з гнучкими екранами.

У той час як багато виробників, серед яких Motorola, Huawei, Xiaomi і Samsung вже випустили смартфони зі складними дисплеями, Apple робить ставку на більший пристрій – складаний MacBook. В Apple вважають, що складані екрани більш затребувані в пристроях із великим розміром дисплея, як-от ноутбуки і планшети, пишуть аналітики.

На цей момент лідером на ринку складних ноутбуків є Asus. У вересні 2022 року тайванський виробник випустив перший у світі 17-дюймовий ноутбук із гнучким екраном, ZenBook 17 Fold OLED. Аналогічні продукти є і у Lenovo.

Раніше стало відомо, що наступні 12 місяців мають бути багатими на нові комп'ютери Apple Mac. Першими після iPad нові процесори М4 отримають MacBook Pro, а завершать цикл Mac Studio і Mac Pro.

А тим часом до презентації iPhone 16 залишилося всього кілька тижнів. Цього року на нас чекає невелике оновлення, але Apple все ж припасла парочку цікавих нововведень.

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