За інформацією авторитетного джерела, компанія Apple активно працює над створенням свого першого ноутбука зі складним дисплеєм. Згідно з прогнозами Мін-Чі Куо, такий MacBook вийде наприкінці 2027 або на початку 2028 року – і тільки після нього дебютує складаний iPhone.
При цьому спочатку компанія націлювалася на реліз ще 2025 року, але його довелося перенести через "технічні проблеми з виробництвом потрібних дисплеїв". Компанія навіть відмовилася від планів з випуску моделі із 20,25-дюймовим дисплеєм на користь більш компактної версії з діагоналлю 18,8 дюйма.
Очікується, що в складеному стані одна половина екрана такого MacBook відображатиме повнорозмірну клавіатуру, а в повністю розкладеному – функціонуватиме як монітор. У поєднанні із зовнішньою клавіатурою воно по суті перетвориться на настільний комп'ютер з великим екраном.
Інформації про розробку складного iPhone поки що немає, хоча деякі учасники ринку очікували його реліз у найближчі пару років. Ймовірно, Apple вирішила зосередитися на розробці складаного MacBook, перш ніж переходити до створення більш компактних пристроїв з гнучкими екранами.
У той час як багато виробників, серед яких Motorola, Huawei, Xiaomi і Samsung вже випустили смартфони зі складними дисплеями, Apple робить ставку на більший пристрій – складаний MacBook. В Apple вважають, що складані екрани більш затребувані в пристроях із великим розміром дисплея, як-от ноутбуки і планшети, пишуть аналітики.
На цей момент лідером на ринку складних ноутбуків є Asus. У вересні 2022 року тайванський виробник випустив перший у світі 17-дюймовий ноутбук із гнучким екраном, ZenBook 17 Fold OLED. Аналогічні продукти є і у Lenovo.
Раніше стало відомо, що наступні 12 місяців мають бути багатими на нові комп'ютери Apple Mac. Першими після iPad нові процесори М4 отримають MacBook Pro, а завершать цикл Mac Studio і Mac Pro.
А тим часом до презентації iPhone 16 залишилося всього кілька тижнів. Цього року на нас чекає невелике оновлення, але Apple все ж припасла парочку цікавих нововведень.