Першими після iPad нові процесори отримають MacBook Pro, а завершать цикл Mac Studio і Mac Pro.

Наступні 12 місяців обіцяють бути багатим на нові пристрої лінійки Apple Mac. Інсайдери розкрили деякі технічні подробиці, а також терміни виходу майбутніх новинок.

Про нові Mac із процесорами M4 ранІше розповів оглядач Bloomberg Марк Гурман. Тепер портал 9to5Mac опублікував більш точний графік виходу пристроїв. Ось у якому порядку Apple випускатиме Mac:

Осінь 2024 : MacBook Pro на 14 і 16 дюймів, оновлений Mac mini, який пропустить Apple M3 і перейде з M2 відразу на M4, а також новий iMac.

: MacBook Pro на 14 і 16 дюймів, оновлений Mac mini, який пропустить Apple M3 і перейде з M2 відразу на M4, а також новий iMac. Весна 2025: MacBook Air. 13-дюймовий і 15-дюймовий MacBook Air буде оновлено до процесора M4 одночасно, втім, якихось інших серйозних змін чекати не варто.

MacBook Air. 13-дюймовий і 15-дюймовий MacBook Air буде оновлено до процесора M4 одночасно, втім, якихось інших серйозних змін чекати не варто. Літо 2025: Mac Studio і Mac Pro. Останні два комп'ютери Mac, які оновляться до M4, як очікується, будуть найпотужнішими. Принаймні Mac Studio має отримати M4 Ultra.

Очікується, що Mac mini стане єдиним із прийдешніх комп'ютерів Apple, який отримає помітні зміни в дизайні. Модель на M4 стане найменшим настільним комп'ютером в історії компанії – її розміри наблизяться до розмірів приставки Apple TV.

Відео дня

У травні Apple представила перший пристрій на новому ARM-процесорі покоління M4 – новий iPad Pro. У тестах планшет виявився в рази потужнішим за попередника M2 і відмінно себе показує проти MacBook Pro M3 Pro.

Тим часом до головної презентації Apple залишилося менше місяця. Очікується, що на ній анонсують смартфони iPhone 16, нові розумні годинники Apple Watch, включно з Watch SE, який стане ще дешевшим, а також одразу дві моделі AirPods 4-го покоління.

А вже навесні 2025 року разом із MacBook Air М4 вийде новий бюджетний iPhone SE, характеристики якого потішать навіть Android-юзерів.

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