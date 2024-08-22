iPhone 16 Pro Max отримає найтонші рамки екрана у світі / фото MacRumors

Анонс нових айфонів відбудеться 10 вересня, а до кінця місяця девайси вже можна буде купити. Цього року на нас чекає невелике оновлення, але Apple все ж припасла декілька цікавих нововведень.

У мережі з'явилися зображення iPhone 16 Pro Max, які демонструють супертонку рамку. Як повідомляється, вона буде завширшки всього 1,15 мм – це рекорд серед усіх телефонів на ринку. Для порівняння, у нинішнього лідера Galaxy S24 Ultra цей показник дорівнює 1,5 мм.

Зазначається, що зробити рамки тоншими вдалося коштом літій-полімерного акумулятора, який раніше допоміг оновити дизайн смарт-годинника Apple Watch Series 7.

Відео дня

Рекордно тонкі рамки iPhone 16 Pro Max показали на фото / Джерело: Ice Universe

Відомий інсайдер Ice Universe показав на рендерах наочне порівняння зменшених рамок нових айфонів у порівнянні з минулими поколіннями:

iPhone 16 Pro Max (ліворуч) проти iPhone 15 Pro Max (праворуч)
iPhone 16 Pro Max (ліворуч) проти iPhone 13 Pro Max (праворуч)

Щодо технічних характеристик про iPhone 16 Pro Max відомо вже майже все. Смартфону приписують найбільшу діагональ дисплея в історії – 6,9 дюйма (замість 6,7"), прокачану камеру і акумуляторів. При цьому ціна залишиться колишньою.

Разом із новими iPhone у вересні будуть представлені й інші пристрої, серед яких Apple Watch нового покоління та одразу дві моделі Airpods. Ще однією ключовою темою заходу стане ШІ-екосистема Apple Intelligence.

Вас також можуть зацікавити новини: