Цього року на нас чекає невелике оновлення, але Apple все ж припасла кілька цікавих нововведень.

Анонс нових айфонів відбудеться 10 вересня, а до кінця місяця девайси вже можна буде купити. Цього року на нас чекає невелике оновлення, але Apple все ж припасла декілька цікавих нововведень.

У мережі з'явилися зображення iPhone 16 Pro Max, які демонструють супертонку рамку. Як повідомляється, вона буде завширшки всього 1,15 мм – це рекорд серед усіх телефонів на ринку. Для порівняння, у нинішнього лідера Galaxy S24 Ultra цей показник дорівнює 1,5 мм.

Зазначається, що зробити рамки тоншими вдалося коштом літій-полімерного акумулятора, який раніше допоміг оновити дизайн смарт-годинника Apple Watch Series 7.

Відео дня

Відомий інсайдер Ice Universe показав на рендерах наочне порівняння зменшених рамок нових айфонів у порівнянні з минулими поколіннями:

Щодо технічних характеристик про iPhone 16 Pro Max відомо вже майже все. Смартфону приписують найбільшу діагональ дисплея в історії – 6,9 дюйма (замість 6,7"), прокачану камеру і акумуляторів. При цьому ціна залишиться колишньою.

Разом із новими iPhone у вересні будуть представлені й інші пристрої, серед яких Apple Watch нового покоління та одразу дві моделі Airpods. Ще однією ключовою темою заходу стане ШІ-екосистема Apple Intelligence.

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