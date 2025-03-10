Ноутбук Compal Infinite з екраном, що розширюється від 14 до 18 дюймів / фото Compal

Відомий ODM-виробник ноутбуків Compal Electronics представив цікавий концепт лептопа, головною особливістю якого став екран, що розширюється (з обох боків) у горизонтальному напрямку. Його дизайн був нагороджений премією iF Design Award 2025, пише Tom's Hardware.

У стандартному стані діагональ дисплея становить 14 дюймів, але якщо є потреба, він розгортається до 18 дюймів, що забезпечує більше простору для роботи і споживання контенту. За словами виробника, механізм розсування працює плавно, а сам екран міцний і довговічний.

Ще однією цікавою деталлю стали LED-індикатори на кришці ноутбука. Судячи з усього, вони можуть використовуватися для відображення оповіщень.

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Фото Compal Infinite 10 березня 2025
Фото Compal Infinite 10 березня 2025
Фото Compal Infinite 10 березня 2025
Фото Compal Infinite 10 березня 2025
Фото Compal Infinite 10 березня 2025

Про можливий вихід і навіть характеристики такого ноутбука поки нічого невідомо. Compal є ODM-виробником – компанія зазвичай не випускає продукцію під своїм брендом, а робить її на замовлення для інших. Але якщо технологія викличе великий інтерес у публіки, її можуть використовувати такі бренди, як Apple, Acer, Lenovo та інші, які співпрацюють з Compal як з контрактним виробником.

Проте ідея заслуговує на увагу, пише Tom's Hardware. На відміну від Lenovo, яка сьогодні експериментує з екраном, що "виростає" вгору, Compal вибрала горизонтальне розширення, що може запропонувати користувачам нові можливості.

Тим часом Apple планує випустити девайс абсолютно незвичного для себе формату – складаний планшет. Інсайдери описують пристрій як щось схоже на "гігантський iPad, який розкладається до розміру двох iPad Pro, що стоять поруч".

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