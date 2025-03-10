Зі звичайного 14-дюймового ноутбука виходить 18-дюймовий.

Відомий ODM-виробник ноутбуків Compal Electronics представив цікавий концепт лептопа, головною особливістю якого став екран, що розширюється (з обох боків) у горизонтальному напрямку. Його дизайн був нагороджений премією iF Design Award 2025, пише Tom's Hardware.

У стандартному стані діагональ дисплея становить 14 дюймів, але якщо є потреба, він розгортається до 18 дюймів, що забезпечує більше простору для роботи і споживання контенту. За словами виробника, механізм розсування працює плавно, а сам екран міцний і довговічний.

Ще однією цікавою деталлю стали LED-індикатори на кришці ноутбука. Судячи з усього, вони можуть використовуватися для відображення оповіщень.

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Про можливий вихід і навіть характеристики такого ноутбука поки нічого невідомо. Compal є ODM-виробником – компанія зазвичай не випускає продукцію під своїм брендом, а робить її на замовлення для інших. Але якщо технологія викличе великий інтерес у публіки, її можуть використовувати такі бренди, як Apple, Acer, Lenovo та інші, які співпрацюють з Compal як з контрактним виробником.

Проте ідея заслуговує на увагу, пише Tom's Hardware. На відміну від Lenovo, яка сьогодні експериментує з екраном, що "виростає" вгору, Compal вибрала горизонтальне розширення, що може запропонувати користувачам нові можливості.

Тим часом Apple планує випустити девайс абсолютно незвичного для себе формату – складаний планшет. Інсайдери описують пристрій як щось схоже на "гігантський iPad, який розкладається до розміру двох iPad Pro, що стоять поруч".

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