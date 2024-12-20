Очікується, що його презентація відбудеться вже на початку січня 2025 року, на виставці CES 2025.

Lenovo, яка представила концепт ноутбука з розсувним екраном у 2023 році, можливо, вже дуже скоро випустить його в продаж. Про це пише The Verge, посилаючись на інсайди та зображення Евана Бласса.

За його інформацією, ThinkBook Plus 6-го покоління збираються представити вже на початку січня 2025 року, на виставці CES. Якщо витік підтвердиться, ноутбук може стати одним із найцікавіших продуктів майбутнього року.

Судячи з фотографій, ноутбук-слайдер ThinkBook Plus у складеному режимі не сильно відрізнятиметься від класичних сучасних ноутбуків. Але якщо користувачеві знадобиться збільшений екран, він зможе його отримати шляхом спеціальної конструкції лептопа.

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Зокрема на зображеннях показано, як можна використовувати збільшений дисплей для багатозадачності: наприклад, внизу переглядати відео на YouTube, а вгорі займатися роботою з текстом або програмуванням.

Lenovo активно експериментує з різними форм-факторами. Раніше компанія показувала концепт прозорого ноутбука з двома дисплеями. Також ми виділили ноутбук із дисплеєм, який може розгортатися.

Тим часом Apple планує випустити гаджет абсолютно незвичайного для себе формату – складаний планшет. Інсайдери описують пристрій як щось схоже на "гігантський iPad, який розкладається до розміру двох iPad Pro, що стоять поруч".

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