Згідно з планами розробників, у розгорнутому вигляді дисплей такого планшета буде близько 20 дюймів. Apple ще має кучу часу подумати над тим, як реалізувати ідею – реліз пристрою очікується не раніше 2028 року. На той час iPadOS має бути досить просунутою, щоб запускати додатки macOS.

За даними джерел, планшет у такому форм-факторі – не єдиний перспективний проєкт Apple. У розробці також знаходиться складаний iPhone і MacBook. І один із них може вийти на ринок уже 2026 року.

Apple залишається єдиним IT-гігантом, в асортименті якого все ще немає складаного пристрою. Поки вони продовжують набирати популярність у всьому світі, їхня відсутність в асортименті Купертинівців є однією з причин, через які на компанію 2025 року може чекати найбільше зниження обсягів поставок серед інших великих брендів, кажуть аналітики.

Особливий інтерес до складних девайсів відзначається в Китаї – на одному з найважливіших ринків, де американський виробник втрачає позиції. У жовтні 2024 року Huawei вперше за 4 роки обійшла Apple за продажами смартфонів у Китаї.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Apple представила новий надпотужний iPad mini. Це було перше оновлення mini-серії з 2021 року. А ось нового покоління базового iPad і iPad Air доведеться чекати до наступної весни.

Восени покажуть нові Айфони. Якщо чутки підтвердиться, це буде найцікавіший модельний ряд смартфонів за довгий час. Особливий інтерес викликає модель iPhone 17 Air – вона буде настільки тонкою, що навіть не отримає лоток для SIM-карти.

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