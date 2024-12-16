Apple планує випустити пристрій абсолютно незвичного для себе формату – складаний планшет. Про розробку "розкладачки" розповів оглядач Bloomberg і авторитетний інсайдер Марк Гурман.
Гурман описує девайс як щось схоже на "гігантський iPad, який розкладається до розміру двох iPad Pro, що стоять поруч". При цьому інсайдер зазначає, що прототипи пристрою, які вже є в Apple, мають "майже невидиму складку", але стоїть завдання прибрати її абсолютно.
Згідно з планами розробників, у розгорнутому вигляді дисплей такого планшета буде близько 20 дюймів. Apple ще має кучу часу подумати над тим, як реалізувати ідею – реліз пристрою очікується не раніше 2028 року. На той час iPadOS має бути досить просунутою, щоб запускати додатки macOS.
За даними джерел, планшет у такому форм-факторі – не єдиний перспективний проєкт Apple. У розробці також знаходиться складаний iPhone і MacBook. І один із них може вийти на ринок уже 2026 року.
Apple залишається єдиним IT-гігантом, в асортименті якого все ще немає складаного пристрою. Поки вони продовжують набирати популярність у всьому світі, їхня відсутність в асортименті Купертинівців є однією з причин, через які на компанію 2025 року може чекати найбільше зниження обсягів поставок серед інших великих брендів, кажуть аналітики.
Особливий інтерес до складних девайсів відзначається в Китаї – на одному з найважливіших ринків, де американський виробник втрачає позиції. У жовтні 2024 року Huawei вперше за 4 роки обійшла Apple за продажами смартфонів у Китаї.
Нагадаємо, наприкінці жовтня Apple представила новий надпотужний iPad mini. Це було перше оновлення mini-серії з 2021 року. А ось нового покоління базового iPad і iPad Air доведеться чекати до наступної весни.
Восени покажуть нові Айфони. Якщо чутки підтвердиться, це буде найцікавіший модельний ряд смартфонів за довгий час. Особливий інтерес викликає модель iPhone 17 Air – вона буде настільки тонкою, що навіть не отримає лоток для SIM-карти.