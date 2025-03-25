Перші 'розумні' окуляри Samsung практично готові: коли вийдуть і якими вони будуть

Перші "розумні" окуляри Samsung практично готові. Їх випустять ближче до кінця поточного року, повідомляє корейське видання ETNews і розкриває деякі ключові характеристики новинки.
Згідно з інсайдом, новинка Samsung важить близько 50 грам, не має дисплея і працюватиме аналогічно розумним окулярам Ray-Ban Meta. Це буде вигідно відрізняти їх від громіздкого, нехай і більш просунутого варіанту від Apple – Vision Pro.
Контент відображатиметься безпосередньо на лінзах, а звук передаватиметься через дужки. На переніссі розміститься 12-мегапіксельна камера, а також кілька вбудованих сенсорів для розпізнавання жестів. Конструкція девайса не передбачає наявність кнопок або пульта управління.
Зазначається, що інженери Samsung приділяють особливу увагу ергономіці смарт-окулярів – забезпеченню комфортної посадки на обличчях різних форм.
Також видання зазначає, що XR-окуляри Samsung стануть доповненням до раніше показаної XR-гарнітури Project Moohan, створюваної у співпраці з Google. Таким чином корейський бренд хоче розділити гаджети на пристрої для професіоналів і звичайних споживачів.
Уперше компанія згадала окуляри розширеної реальності Galaxy у січні, де показала Galaxy S25.
На 2025 рік у Samsung заплановано багато чого цікавого. Нещодавні витоки розкрили характеристики та ціни Galaxy S25 Edge – найтоншого телефону Samsung в історії. У продаж він надійде в травні.
Також відомо, що Samsung до кінця року представить свій перший смартфон із потрійним екраном. У розкладеному стані розмір пристрою становитиме 9,96-дюйма – це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.