Перші 'розумні' окуляри Samsung практично готові: коли вийдуть і якими вони будуть

На відміну від громіздкого Apple Vision Pro, новинка Samsung буде являти собою легкі окуляри, які можна використовувати на ходу.

Перші "розумні" окуляри Samsung практично готові. Їх випустять ближче до кінця поточного року, повідомляє корейське видання ETNews і розкриває деякі ключові характеристики новинки.

Згідно з інсайдом, новинка Samsung важить близько 50 грам, не має дисплея і працюватиме аналогічно розумним окулярам Ray-Ban Meta. Це буде вигідно відрізняти їх від громіздкого, нехай і більш просунутого варіанту від Apple – Vision Pro.

Контент відображатиметься безпосередньо на лінзах, а звук передаватиметься через дужки. На переніссі розміститься 12-мегапіксельна камера, а також кілька вбудованих сенсорів для розпізнавання жестів. Конструкція девайса не передбачає наявність кнопок або пульта управління.

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Зазначається, що інженери Samsung приділяють особливу увагу ергономіці смарт-окулярів – забезпеченню комфортної посадки на обличчях різних форм.

Також видання зазначає, що XR-окуляри Samsung стануть доповненням до раніше показаної XR-гарнітури Project Moohan, створюваної у співпраці з Google. Таким чином корейський бренд хоче розділити гаджети на пристрої для професіоналів і звичайних споживачів.

Уперше компанія згадала окуляри розширеної реальності Galaxy у січні, де показала Galaxy S25.

На 2025 рік у Samsung заплановано багато чого цікавого. Нещодавні витоки розкрили характеристики та ціни Galaxy S25 Edge – найтоншого телефону Samsung в історії. У продаж він надійде в травні.

Також відомо, що Samsung до кінця року представить свій перший смартфон із потрійним екраном. У розкладеному стані розмір пристрою становитиме 9,96-дюйма – це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.

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