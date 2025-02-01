Невдалий гаджет мав підключатися до Mac.

Apple продовжує стикатися з проблемами на шляху до випуску власних AR-окулярів. Як повідомляє Bloomberg, компанія закрила вже другий прототип пристрою, який розроблявся як доповнення до Mac.

Спочатку інженери хотіли, щоб окуляри працювали у зв'язці з iPhone, але зіткнулися з недостатньою потужністю смартфона і серйозними проблемами з автономністю.

У результаті система була перероблена під Mac, що забезпечувало більше обчислювальних ресурсів і дало змогу використовувати живлення від мережі. Однак, за даними Bloomberg, тестування за участю керівництва Apple показало низьку продуктивність пристрою, і проєкт було скасовано.

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Окуляри під кодовою назвою N107 мали нагадувати пристрої Xreal One і ThinkReality від Lenovo. На відміну від Vision Pro, вони не пропонували підтримку VR, але давали можливість проектувати перед користувачем віртуальний екран для більш комфортної роботи. В Apple також тестували цікаву ідею зміни затемнення лінз залежно від активності користувача, щоб мінімізувати відволікаючі фактори.

Це вже не перша невдача компанії на цьому шляху - 2019 року Apple відмовилася від ранньої версії AR-окулярів, а 2023-го проєкт було "відкладено на невизначений термін", що тепер Bloomberg називає остаточним скасуванням.

Проте, ідея Apple Glasses поки остаточно не похована. Компанія продовжує розвивати базові технології, такі як microLED-дисплеї, і може в майбутньому представити більш продуману версію пристрою. Однак поки що ринок AR-пристроїв далекий від масового успіху, а Vision Pro показує, що навіть віддані фанати Apple використовують гарнітуру рідше, ніж очікувалося.

Раніше ми розповідали, що Samsung працює над своїми окулярами доповненої реальності. Їхній дизайн, зі свого боку, натхненний колаборацією Ray-Ban з Meta.

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