Vision Pro став важливим першим кроком в амбіціях компанії зі створення девайсів змішаної реальності, на черзі – Apple Glass.

Ідея натільних гарнітур у формі окулярів була надзвичайно популярною на початку 2010-х, але всі спроби зацікавити масового споживача провалилися через погану якість скла та загальну неготовність такого типу продукту. З того часу про них мало хто згадував, але Apple потай продовжує працювати над своїми дебютними розумними окулярами, пише Bloomberg.

Відомо, що розробка умовних Apple Glass перебуває на "дуже ранній стадії". Мета компанії полягає у створенні легких окулярів, які при цьому забезпечують функціональність доповненої реальності.

Були припущення, що Apple може випустити свої розумні окуляри в найближчі декілька років, тобто в 2026-2027, однак тепер ці терміни змістилися на 2-3 роки вперед. Очевидно, це пов'язано з численними проблемами, що виникають під час розроблення, особливо з огляду на скрупульозний "геній" Apple і увагу до деталей.

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Ідея Apple Glass полягає у створенні пристрою, що нагадує окуляри, з невеликою додатковою вагою. Користувачі зможуть використовувати їх як звичайні окуляри, але з доданою можливістю появи елементів AR у їхньому зорі. Порівняно з Apple Vision Pro, люди зможуть бачити світ навколо них, а не в комплексному вигляді.

Нове покоління розумних окулярів, оснащене штучним інтелектом і ШІ-помічникам у стилі ChatGPT, як очікують експерти, зуміє зацікавити споживачів так, як це не вдалося зробити Google Glass. Крім Apple, свої повноцінні окуляри доповненої реальності робить Samsung та інші IT-гіганти.

Очікується, що наступним великим проєктом Apple стане MacBook c гнучким екраном. Він закладе основу нової категорії яблучних пристроїв: у складеному вигляді – звичайний лаптоп, а в розкладеному і з підключеними аксесуарами – моноблок.

Також на найближчі пару років Apple запланувала радикальний редизайн iPhone, MacBook Pro і Apple Watch. Купертинівці мають намір зробити свої пристрої "найтоншими і найлегшими гаджетами у своїх категоріях".

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