У таких окулярах виділитися з натовпу буде складно.

Samsung готує свої окуляри доповненої реальності і в нас навіть є інформація, який приблизно вигляд вони матимуть.

Інсайдер Jukanlosreve повідомив, що аксесуар Samsung не буде схожий на Apple Vision Pro. Замість цього компанія адаптує технології окулярів Ray-Ban Meta Smart Glasses (фото вище):

"Ексклюзив: перший пристрій доповненої реальності від Samsung не буде оснащений дисплеєм, як і окуляри Ray-Ban від Meta. Це пов'язано з тим, що технологія мікросвітлодіодів ще недосконала."

Samsung планує розвивати технологію мікросвітлодіодів і представити перший продукт з їхнім використанням уже в 2026 році, такої ж стратегії дотримується і Meta, повідомляє Jukanlosreve: "Samsung планує випустити свої AR-пристрої другого або третього покоління з мікросвітлодіодами в 2026 році. Очікується, що Meta також випустить AR-пристрої з мікросвітлодіодами приблизно в той самий час."

Відео дня

Офіційний анонс окулярів доповненої реальності від Samsung має відбутися 23 січня на конференції, присвяченій Samsung Galaxy S25.

Раніше ми розповідали, що Samsung готує до релізу свою першу "трикладушку".

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