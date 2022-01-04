Новинка буде конкурувати з Xiaomi 12 Pro та Moto Edge X30.

Як і очікувалося, в Китаї відбулася "світова прем'єра" першого справжнього флагмана преміум-класа компанії Realme – GT 2 Pro. Новинка опиниться на полицях магазинів до кінця цього тижня.

У білому і зеленому кольорах кришка смартфона виготовлена з екоматеріалу і на дотик нагадує папір, а в чорній і синій версіях матове скло. Над його зовнішністю працював японський мінімаліст Наото Фукасава, добре знайомий українським користувачам за хітовим realme GT Master Edition із незвичайним "валізовим" дизайном.

"Під капотом" встановлений топовий чипсет Snapdragon 8 Gen 1, який охолоджує випарна камера площею 4129 мм². За даними розробників, така система дозволяє знизити нагрів при пікових навантаженнях на цілих 19°C.

Набір камер такий:

Sony IMX766 на 50 Мп з оптичною стабілізацією;

ширококутний датчик на 50 Мп з кутом захоплення, рівним 150°, що робить знімки з ефектом "риб'ячого ока";

2-мегапіксельний сенсор-мікроскоп із наближенням 40x та двома LED-спалахами ;

для селфі – датчик на 32 Мп.

За автономність новинки відповідає акумулятор місткістю 5000 мАг зі швидкою 65-Вт зарядкою (бездротової немає), а з коробки апарат зустріне перевстановленою оболонкою Realme UI 3.0 на базі Android 12.

Базовий Realme GT 2 відрізняється від "прошки" злегка зменшеним до 6,62" дисплеєм, чипом Snapdragon 888 та іншими камерами. Дозвіл фронталки зменшено до 16 Мп, а замість 50-мегапіксельного "ширика" тут 8-мегапіксельний аналог.

Обидва смартфони оснащено стереодинаміками з Dolby Atmos і 12 антенами з усіх боків пристрою з автоматичним вибором тієї, де сигнал краще, що покращує якість з'єднання. Три з них – для NFC, завдяки чому смартфоном зручніше здійснювати оплату покупок.

Читайте такожДешево і потужно: найкращі бюджетні смартфони 2021 року до 7 тисяч гривеньПродажі в Китаї стартують 7 січня цього року, плани з міжнародного релізу поки не озвучуються. Розцінки наступні:

Realme GT 2 Pro

8+128 ГБ – 3899 юанів (16 799 грн)

8+256 ГБ – 4199 юанів (17 999 грн)

12+256 ГБ – 4499 юанів (19 299 грн)

12+512 ГБ – 4999 юанів (21 499 грн)

Realme GT 2

8+128 ГБ – 2699 юанів (11 599 грн)

8+256 ГБ – 2899 юанів (12 499 грн)

12+256 ГБ – 3199 юанів (13 799 грн)

Раніше УНІАН вже писав, що Samsung випустила в Україні "народний" флагман Galaxy S21 FE. Характеристики майже ті ж, що і у дорожчого Galaxy S21, але зате більше екран та місткість акумулятора.

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