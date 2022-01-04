Характеристики майже ті ж, що і у дорожчого Galaxy S21, але зате більше екран і місткість акумулятора.

Компанія Samsung привезла на CES 2022 свою мобільну новинку – Galaxy S21 FE (Fan Edition), створену на основі відгуків фанатів.

Як і минулого разу, пристрій отримав дизайн і начинку від топових моделей Galaxy, проте коштує при цьому в рази дешевше. І що найцікавіше, купити його в Україні можна вже відсьогодні.

Як і в Galaxy S21, спинка корпусу не скляна, це свого роду "гластик": на дотик і вигляд як скло, а насправді – пластик. Великою мірою особливої різниці немає, та й у рішення є свої плюси. Такий матеріал практично неможливо розбити, він не збирає відбитки, а ще відчутно полегшує вагу смартфона. Рамка – алюмінієва, матова і в колір пристрою.

До речі про кольори. В Україні S21 FE доступний у чотирьох кольорах: сірому (ближче до чорного), білому, зеленому та фіолетовому. Ось всі вони:

Смартфон працює на чипсеті Snapdragon 888 у версії для США і еквівалентної моделі Exynos для інших ринків (у нас). Пам'яті на вибір два варіанти: 6+128 ГБ або 8+256 ГБ.

Живить систему збільшений акумулятор місткістю 4500 мА·год: добу роботи в Samsung гарантують. Також є підтримка швидкої зарядки (25 Вт) і бездротової (15 Вт), а ще можна заряджати на спинці аксесуари за типом навушників або годин методом зворотної бездротової зарядки від батареї смартфона.

Читайте такожSamsung запустила в Україні офіційний інтернет-магазинВ основній камері три об'єктиви:

ультраширококутний на 12 Мп

основний на 12 Мп

телефото на 8 Мп

Смартфон вміє фотографувати з x3 оптичним і x30 гібридно-оптичний наближенням, і знімає відео в дозволі 4K при 60 кадр/сек. Кут огляду ультраширика – 123°.

Ціни і терміни надходження в продаж

В Україні Galaxy S21 FE вже доступний за ціною 21 999 грн у версії 6+128 ГБ і 23 999 грн у версії 8 + 256 ГБ, перші покупці отримають в подарунок навушники Galaxy buds2.

А вже в лютому цього року компанія представить флагманську лінійку Galaxy S22. Очікується, що дизайном апарат буде схожий на Galaxy S21, але у новинки все-таки будуть деякі відмінності від попередника.

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