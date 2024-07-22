Крім Googe, до конкурентних перегонів у цьому сегменті вже долучилися Apple, Samsung і Meta.

ЗМІ дізналися, що Google веде переговори з корпорацією EssilorLuxottica, що володіє Ray-Ban, про партнерство для створення "розумних" окулярів, оснащених штучним інтелектом Gemini AI.

За даними The Verge, угоді може завадити Meta, яка раніше вже почала співпрацю з Ray-Ban і випустила окуляри Ray-Ban Stories 2021 року, а 2023 року – оновлену версію з використанням Meta AI. З його допомогою власник окулярів може керувати пристроєм без рук і ставити запитання чат-боту.

Зараз творці Facebook планують купити 5% EssilorLuxottica, материнської компанії Ray-Ban. Якщо угода відбудеться, Google може почати шукати іншого партнера.

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Хоча у звітах ідеться, що малоймовірно, що EssilorLuxottica розірве зв'язки з Meta і натомість стане партнером Google, це ще один доказ того, що IT-гігант повертається в перегони за ринок окулярів доповненої реальності. Тим паче, що під час презентації I/O 2024 нам на кілька секунд показали загадкові окуляри з камерами.

Нагадаємо, понад десять років тому, у 2013 році, Google однією з перших спробувала освоїти ринок розумних окулярів, випустивши Google Glass. Тоді цей реліз став фурором, а ентузіасти з нетерпінням чекали на популяризацію подібних продуктів, називаючи їх заміною смартфонам.

Утім, на практиці всі спроби зробити такі гаджети загальнопопулярними провалилися через погану якість скла і загальну неготовність продукту під час виходу на ринок.

Нині користувацький попит на розумні окуляри зростає, і до конкурентних перегонів у цьому сегменті вже долучилися Google, Apple, Samsung та інші компанії. Нове покоління розумних окулярів, оснащене штучним інтелектом (ШІ) і чат-ботами в стилі ChatGPT, як очікується, зуміє зацікавити споживачів так, як це не вдалося зробити Google Glass.

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