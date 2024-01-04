У конкурентну гонку в цьому сегменті вже включилися Apple, Samsung та інші компанії.

Найбільші компанії Кремнієвої долини відродили ідею "розумних" окулярів у стилі Google Glass в якості нового споживчого пристрою, який в перспективі може замінити смартфони. Про це повідомляє Financial Times.

Ідея гарнітури у формі звичайних окулярів виникла ще 10 років тому, проте всі спроби зробити такі гаджети загальнопопулярними провалилися через погану якість скла і загальну неготовність продукту при виході на ринок.

Нове покоління розумних окулярів, оснащене штучним інтелектом (ШІ) і чат-ботами в стилі ChatGPT, як очікують розробники, зуміє зацікавити споживачів так, як це не вдалося зробити Google Glass. У конкурентну гонку в цьому сегменті вже включилися Apple, Samsung та інші компанії, пише FT.

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У 2021 році відомий бренд окулярів Ray-Ban спільно з Meta Цукерберга випустив серію протисонцевих окулярів, в оправи яких вбудували камери і крихітні динаміки. А представлена у вересні 2023 нова версія може похвалитися поліпшеними можливостями ШІ. При цьому самі окуляри позбавлені екранів і інших можливостей для роботи в доповненої реальності.

Як стало відомо Financial Times, розробник ChatGPT Сем Альтман обговорював створення схожого пристрою з ШІ-функціями з колишнім дизайнером Apple Джоні Айвом. А Samsung нещодавно зареєструвала торгові марки "Samsung Glasses" та "Galaxy Glasses", що викликало припущення, що вона працює над створенням конкурента розумних окулярів Meta.

Нагадаємо, у 2023 році вихідці з Apple представили смартфон майбутнього - Ai Pin. Це компактний пристрій, чимось схоже на пейджер, який кріпиться до одягу, а інформація озвучується через динамік або транслюється на долоню через проєктор.

Сама Apple минулого літа показала окуляри змішаної реальності, які повинні вийти вже дуже скоро. Vision Pro - це абсолютно новий гаджет компанії: в компанії вірять, що з часом гарнітура замінить і смартфон, і комп'ютер.

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