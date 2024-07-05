Не виключено, що з цієї причини щорічна презентація пристроїв Pixel вперше пройде раніше нових iPhone.

Відомо, що Google Pixel 9 цього року вийдуть на два місяці раніше, ніж усі минулі роки – у середині серпня замість жовтня. Тим часом у мережі вже публікують живі "фото" з рожевим Pixel 9, який більше схожий на iPhone, ніж на звичайний "піксель".

Судячи з фото, пристрій отримає плоскі, але трохи округлі бічні рамки, що наводить на асоціації з iPhone. Водночас новий смартфон вирізнятиметься плоскою задньою панеллю і плоским екраном.

Втім, це не єдина серйозна зміна дизайну Pixel 9. У Google також вирішили змінити зовнішній вигляд панелі блоку камер, який більше не простягається від краю до краю, як це було в Pixel 8 і 8 Pro. Ну і нарешті – новий яскраво-рожевий колір. Такого в лінійці Pixel ще не було.

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Для порівняння, актуальне покоління Pixel з округлими гранями.

Вже фактично підтверджено, що в серії смартфонів Google 2024 року вперше буде три моделі – Pixel 9, Pixel 9 Pro та Pixel 9 XL. Новою моделлю стане Pixel 9 Pro: це компактний "гуглфон" з потрійною камерою та іншими флагманськими фішками, але екраном діагоналлю 6,1 дюйма.

Також ЗМІ писали, що в смартфонах Pixel 9 компанія Google нарешті розв'яже проблему повільного і ненадійного процесу розблокування. Це стане можливим завдяки переходу на ультразвуковий сканер відбитків пальців замість оптичного. А ще смартфони отримають функцію супутникового зв'язку.

Нагадаємо, актуальна серія смартфонів від Google була представлена на початку жовтня 2023 року. Вони першими на ринку отримали семирічну підтримку ПЗ, тобто будуть актуальними до 2030 року.

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