Крім того, стилус флагмана знову підтримує Bluetooth.

Samsung активно тестує прототип флагмана наступного року - Galaxy S26 Ultra. За інформацією інсайдерів, компанія планує змінити конфігурацію камер, скоротивши їхню кількість із чотирьох до трьох. Однак одне з видалених раніше нововведень повернеться - S Pen знову отримає підтримку Bluetooth.

Також повідомляється, що Samsung працює над технологією багатошарових акумуляторів, що дасть змогу вперше перевищити ємність у 5000 mAh. Прототип Galaxy S26 Ultra нібито вже оснащений батареєю на 5500 mAh, а компанія шукає способи довести цей показник до 7000 mAh.

Крім цього, пристрій може отримати змінну діафрагму, вперше представлену ще в Galaxy S9, що забезпечить більше можливостей для зйомки при різному освітленні. Якщо ця технологія дійсно з'явиться, скорочення кількості камер може не сильно позначитися на якості фотографій.

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Окремо варто відзначити повернення Bluetooth в S Pen. Після його видалення з Galaxy S25 Ultra користувачі масово скаржилися на втрату функціоналу, і петиція з вимогою повернути підтримку Bluetooth зібрала вже понад 8700 підписів.

Раніше ходили чутки про впровадження багатошарових акумуляторів ще в Galaxy S24 Ultra, але тоді компанія відмовилася від цієї ідеї. Тепер же Samsung, ймовірно, нарешті зважилася на цей крок, оскільки китайські конкуренти вже активно використовують кремній-вуглецеві батареї, що забезпечують більшу автономність.

Раніше ми розповідали, що Samsung Galaxy S26 Ultra тестується з таким же сховищем, як у попередника.

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