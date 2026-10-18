Чохли для Galaxy S27 підтверджують новий дизайн і повністю нову модель (фото)

Судячи з витоку інформації, виробник планує розділити моделі на дві групи.

Авторитетний технологічний інсайдер Ice Universe опублікував у мережі фотографію, на якій, як стверджується, зображені чохли для чотирьох моделей майбутньої флагманської лінійки Galaxy S27.

Базові Galaxy S27 і S27 Plus збережуть вертикальне розташування камер у формі витягнутого овалу. Такий дизайн нагадує оформлення попередніх моделей лінійки та вказує на те, що Samsung не планує суттєво змінювати зовнішній вигляд доступних флагманів.

У старших моделях очікуються більш помітні зміни. Судячи з фото, Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra будуть оснащені широким прямокутним блоком камер, що займає значну частину верхньої області задньої панелі.

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Таким чином, Samsung планує відмовитися від звичного оформлення з окремими вертикально розташованими об'єктивами на користь масивного блоку камер. Це зробить преміальні смартфони візуально відмінними від базових моделей і більш схожими на лінійку iPhone 17 / 18 Pro.

Новий Galaxy S27 Pro, за попередніми даними, займе місце між S27 Plus та S27 Ultra. Він запропонує частину можливостей топової моделі в більш компактному корпусі, але втратить вбудований стилус S Pen.

Незважаючи на схожий зовнішній вигляд, Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra відрізнятимуться за можливостями зйомки. Очікується, що обидві моделі отримають основний сенсор на 200 Мп та надширококутну камеру на 50 Мп. Однак версія Pro не матиме настільки ж просунутого телеоб'єктива, як у Ultra. Замість 50-мегапіксельного телеоб'єктива з 5-кратним оптичним зумом вона отримає 12-мегапіксельну камеру з 3-кратним збільшенням.

Також Galaxy S27 Pro приписують чіпсет Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme та акумулятор ємністю 5200 мАа, що трохи менше, ніж очікувана ємність батареї S27 Ultra (5700 мАг), але все одно більше, ніж у багатьох компактних флагманів.

Офіційна презентація серії Galaxy S27 очікується у середині січня 2027 року. Згідно з витоком інформації, базова модель Galaxy S27 буде на 100 доларів дешевшою, ніж S26, а за Galaxy S27 Pro попросять $1300.

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