Лінійка Galaxy S27 може залишитися без Snapdragon через проблеми з перегріванням

Температура Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 неодноразово перевищувала стандартну межу, що позначалося на швидкості роботи.

Samsung може повністю перевести лінійку Galaxy S27 на фірмові процесори Exynos. Причиною стали проблеми з перегріванням нового чіпа Qualcomm, які виявилися під час тестування, повідомляє Android Authority з посиланням на південнокорейські ЗМІ.

Samsung тестує Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 вже понад місяць. За цей час виробник виявив сильне нагрівання процесора та зниження його продуктивності під навантаженням. Щоб уникнути перегріву, флагманський чіп автоматично обмежує свою потужність. Це позначається на роботі смартфона під час ігор та виконання інших ресурсоємних завдань.

У вересні корейський гігант передав ці результати Qualcomm і вимагав усунути проблему нагрівання до середини жовтня, оскільки, згідно з термінами розробки, смартфони вже до кінця року мають надійти у виробництво. У разі, якщо оптимізувати чіп не вдасться, Samsung може відмовитися від використання Snapdragon і оснастити всю серію Galaxy S27 виключно процесором Exynos 2700.

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Раніше передбачалося, що Exynos 2700 отримають базова модель Galaxy S27, версія Plus і нова модель Pro, а Ultra залишиться зі Snapdragon. Останнім флагманом серії Ultra S на базі Exynos був Galaxy S22 Ultra, випущений у 2022 році.

Процесори Exynos неодноразово ставали приводом для критики з боку власників Samsung Galaxy. Серед основних претензій – акумулятор, що швидко розряджається, продуктивність, яка поступається Qualcomm, та схильність до перегріву, що призводить до тротлінгу.

Раніше з’явилася інформація, що Samsung готує значне оновлення для Galaxy S27 Ultra щодо акумулятора – його ємність зросте на 15%. Компанія утримувала планку в 5000 мА·год протягом 7 поколінь, від Galaxy S20 Ultra до S26 Ultra.

Новий витік інформації про Galaxy S27 Pro вказує на те, що саме ця модель може стати найцікавішим флагманом Samsung у 2027 році – і, можливо, більш раціональним вибором для більшості користувачів.

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