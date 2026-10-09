Samsung Galaxy S27 може здивувати ціною: що відомо про нові флагмани

Згідно з інформацією, що просочилася, базова модель S27 має коштувати на 100 доларів дешевше, ніж S26.

У мережі з'явилася передбачувана вартість смартфонів лінійки Galaxy S27, презентація якої запланована на початок 2027 року. Про витік інформації повідомили в Android Headlines.

За інформацією джерела, Samsung вирішила встановити стартову ціну $899 (~40 000 грн) за Galaxy S27, $1099 (~48 000 грн) за S27 Plus, $1299 (~58 000 грн) за S27 Pro та $1399 (~63 000 грн) за S27 Ultra.