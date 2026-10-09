Samsung Galaxy S27 може здивувати ціною: що відомо про нові флагмани

У мережі з'явилася передбачувана вартість смартфонів лінійки Galaxy S27, презентація якої запланована на початок 2027 року. Про витік інформації повідомили в Android Headlines.
За інформацією джерела, Samsung вирішила встановити стартову ціну $899 (~40 000 грн) за Galaxy S27, $1099 (~48 000 грн) за S27 Plus, $1299 (~58 000 грн) за S27 Pro та $1399 (~63 000 грн) за S27 Ultra.
На тлі нещодавнього подорожчання Galaxy S26, базовий Galaxy S27 може виявитися на 100 доларів дешевшим за актуальну версію Galaxy S26. При цьому вартість решти моделей нової лінійки, згідно з витоком, відповідатиме нинішнім цінам на смартфони серії Galaxy S26.
Журналісти зазначають, що через неперервне подорожчання оперативної пам’яті та зростання витрат на компоненти вартість нових Galaxy зрештою може виявитися вищою. Щоб скоротити збитки, Samsung скоротить виробництво смартфонів на 30% у четвертому кварталі 2026 року.
Джерело також повідомило про відмінності в технологіях екранів. Згідно з витоком, базовий Galaxy S27 та версія Plus отримають OLED-панелі M14 Plus від Samsung Display. Більш дорогі Galaxy S27 Pro і Galaxy S27 Ultra оснастять новими дисплеями M16.
Раніше стало відомо, що Samsung готує значне оновлення Galaxy S27 Ultra: ємність акумулятора зросте одразу на 15%. Компанія утримувала планку в 5000 мА·год протягом 7 поколінь – від Galaxy S20 Ultra до S26 Ultra.
Новий витік інформації про Galaxy S27 Pro вказує на те, що саме ця модель може стати найцікавішим флагманом Samsung у 2027 році – і, можливо, більш раціональним вибором для більшості користувачів.