Samsung скоро випустить Galaxy S25 Edge: цей смартфон буде рекордно тонким

Прем'єра четвертого смартфона лінійки Galaxy S25 очікується в травні-червні.

Компанія Samsung на початку 2025 року офіційно підтвердила запуск нової "супертонкої" моделі – Galaxy S25 Edge. Усі подробиці про неї поки тримаються в секреті, але інсайдери вже знаютьдеталі про габарити, камеру та інші компоненти.

Пристрій дійсно буде дуже тонким – у найтоншому місці товщина S25 Edge становитиме всього 5,84 мм. А так звані "чорні смуги" на екрані будуть товщиною 1,32 мм. Новинка стане найтоншим смартфоном Samsung в історії.

Зворотним боком медалі стане акумулятор із невеликою ємністю. Galaxy S25 Edge має вийти з батареєю на 3900 мАг – на 100 мАг менше, ніж у звичайного Galaxy S25. Смартфону також приписують подвійну задню камеру з головним 200-МП датчиком HP2. Пару йому складе 12-Мп ультраширік.

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Також повідомляється, що новинка отримає дисплей на 6,7 дюйма, 12 ГБ ОЗП, захисне скло Gorilla Glass Victus 2, алюмінієву раму і підтримку Wi-Fi 7. Смартфону також приписують підтримку дротової зарядки на 25 Вт.

Коли Galaxy S25 Edge представлять офіційно і коли його можна буде купити – невідомо. Деякі інсайдери вказують на травень-червень. Очікується, що тонка модель буде дешевшою за Galaxy S25 Ultra, але дорожчою за Galaxy S25+.

Дослідження, проведене аналітиками, показало, що Samsung Galaxy A15 5G був найбільш популярним Android-смартфоном у 2024 році. Це бюджетна модель, яка пропонує AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ і п'ять років підтримки безпеки. В Україні вона продається за ~7000 грн.

За чутками, восени 2025 року Samsung представить свій перший смартфон із потрійним екраном. У розкладеному стані розмір пристрою становитиме 9,96-дюйма – це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.

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