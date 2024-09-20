Ціни на новинку стартують від 2800 доларів, але у перекупників вони доходять до $10 000.

У Китаї стартували офіційні продажі Huawei Mate XT, який викликав справжній фурор у мобільному світі та зібрав понад 6 млн попередніх замовлень. Смартфон отримав інноваційний дизайн і складається втричі.

У складеному вигляді ним можна користуватися як звичайним телефоном діагоналлю 6.4 дюйма, а в розкладеному – це вже повноцінний 10.2-дюймовий планшет. У нього OLED-матриця з 3K-роздільною здатністю, а важить пристрій 238 г.

Ціни на новинку стартують від 2800 доларів за 16/256 ГБ, версії з об'ємом пам'яті 512 ГБ і 1 ТБ доступні за $3089 і $3370. У зв'язку з тим, що кількість екземплярів інноваційної моделі обмежена, ціни у перекупників часом доходять до 10 000 доларів, пишуть китайські ЗМІ.

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Huawei Mate XT також отримав акумулятор місткістю 5600 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 66 Вт і бездротової потужністю 50 Вт. Основна камера представлена датчиками з роздільною здатністю 50, 12 і 12 Мп, фронтальна камера – 8-мегапіксельна. Не обійшлося і без ШІ-функцій для обробки зображень.

Статистика продажів показує, що складані телефони останніми роками набули великої популярності серед користувачів – навіть попри високий цінник і проблеми зі складками. Наприклад, у свіжому рейтингу задоволеності AnTuTu перше місце посідає складаний Honor Magic V2.

Як повідомляв УНІАН, поки інші виробники випускають смартфони зі складаними екранами, Apple вирішила зосередитися на розробці складаного MacBook. Компанія вважає, що складані екрани більш затребувані в пристроях з великим розміром дисплея, таких як ноутбуки і планшети.

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