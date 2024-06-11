Ілону Маску не подобається, що компанія Apple може інтегрувати штучний інтелект OpenAI у свою операційну систему.

Власник SpaceX Ілон Маск погрожує своїм працівникам заборонити користуватися iPhone, якщо Apple інтегрує штучний інтелект OpenAI у свою операційну систему з міркувань безпеки. Таку заяву він зробив у своєму Х (раніше Twitter).

"Якщо Apple інтегрує OpenAI на рівні ОС, то пристрої Apple будуть заборонені в моїх компаніях. Це неприйнятне порушення безпеки", - написав Маск.

Водночас видання AXIOS повідомляє, що напередодні компанія Apple розрекламувала захист конфіденційності та безпеки служб штучного інтелекту, які вона надаватиме сама, і продемонструвала помітне діалогове вікно, яке запитуватиме користувачів, чи хочуть вони, щоб запит був перенаправлений на ChatGPT. Це відверто не сподобалось Ілону Маску і він заявив, що хоче захистити персональні дані своїх співробітників.

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"Маск давно ворогує з виробником iPhone. Остання боротьба почалася ще минулого року, коли Apple призупинила рекламу на X, що належить Маску, після того, як мільярдер схвалив антисемітський пост", - йдеться у матеріалі.

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Як раніше писав УНІАН, Маск може піти з Tesla, якщо йому не схвалять зарплату розміром 56 млрд доларів. Акціонери повинні вирішити це питання вже 13 червня, аби не втратити гендиректора компанії.

"Ми всі знаємо, що Ілон - один з найбагатших людей на планеті, і він залишиться ним, навіть якщо Tesla відмовиться від зобов'язань, які ми взяли на себе у 2018 році", - запевнила голова правління Tesla.

Також нещодавно стало відомо, що соціальна мережа X офіційно дозволила своїм користувачам публікувати порно.

"Ми вважаємо, що користувачі повинні мати можливість створювати, поширювати і споживати матеріали, пов'язані з сексуальною тематикою, за умови, що вони створюються і поширюються за взаємною згодою. Сексуальне вираження, візуальне або письмове, може бути законною формою художнього самовираження", - кажуть у X.

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