Акціонери повинні вирішити це питання, аби не втратити гендиректора компанії.

Очільниця правління Tesla Робін Денхолм закликає акціонерів компанії схвалити масштабний компенсаційний пакет Ілона Маска розміром 56 млрд доларів або ж ризикнути відправити гендиректора-мільярдера на більш "зелені пасовиська", пише The Verge.

Вже 13 червня акціонери Tesla вирішать долю цього пакету. Це буде вже друге голосування акціонерів щодо оплати праці генерального директора після того, як на початку 2024 року суддя штату Делавер визнав недійсним перше голосування через те, що процес затвердження був "глибоко недосконалим". Тому зараз компанія веде велику судову кампанію, аби переконати акціонерів схвалити пропозицію вдруге.

"Ілон - не типовий керівник, а Tesla - не типова компанія. Отже, типовий спосіб, у який компанії винагороджують ключових керівників, не принесе результатів для Tesla. Мотивація таких людей, як Ілон, вимагає чогось іншого", - написала Денхолм у листі до акціонерів, який поданий до Комісії з цінних паперів і бірж. Відео дня

Пізніше вона припустила, що Маск може піти до "інших місць" без належної мотивації.

"Що ми визнали у 2018 році і продовжуємо визнавати сьогодні, так це те, що Ілон точно не має необмеженого часу. Він також не відчуває нестачі в ідеях та інших місцях, де він може зробити неймовірні зміни у світі. Ми хочемо, щоб ці ідеї, ця енергія і цей час були в Tesla, на благо вас, наших власників. Але це вимагає взаємної поваги", - наголосила Денхолм.

За її словами, голосування за затвердження зарплатного пакета розміром 56 млрд доларів зробить Маска найбільш високооплачуваним керівником у сучасній історії.

"Ми всі знаємо, що Ілон - один з найбагатших людей на планеті, і він залишиться ним, навіть якщо Tesla відмовиться від зобов'язань, які ми взяли на себе у 2018 році", - запевнила голова правління Tesla.

У виданні додали, що Маск має намір отримати більший контроль над Tesla у вигляді 25% відсоткової частки, аби досягти своїх цілей з розробки штучного інтелекту та безпілотних автомобілів. На своїй сторінці у соцмережі X він навіть погрожував виділити роботу Tesla над штучним інтелектом в окрему компанію, якщо його вимогли не будуть виконані.

"Ми всі взяли на себе зобов'язання перед Ілоном. Ілон виконав свої зобов'язання і створив величезну цінність для наших акціонерів. Дотримання наших зобов'язань перед Ілоном демонструє, що ми підтримуємо його бачення розвитку Tesla і визнаємо його надзвичайні досягнення - це те, що буде мотивувати його продовжувати створювати цінність для акціонерів", - підкреслила Денхолм.

Ілон Маск - останні новини

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що Ілон Маск стане радником Трампа, якщо той переможе у президентських виборах. Раніше між ними були напружені стосунки, проте зараз вони мають дружні зв'язки.

Також Ілон Маск заявив, що бореться зі спробами РФ заглушити Starlink.

"Starlink залишається єдиною працюючою системою зв’язку на передовій, незважаючи на наполегливі зусилля росіян порушити її роботу. Інше військове комунікаційне обладнання США, таке як Viasat, вийшло з ладу в перші кілька годин і більше не відновилося", - наголосив він.

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