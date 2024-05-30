WSJ: Маск стане радником Трампа, якщо той повернеться у Білий дім

Наразі бізнесмен та політик телефонують один одному кілька разів на місяць та обговорюють кілька тем.

Мільярдер Ілон Маск може стати радником Дональда Трампа, якщо той переможе на президентських виборах і повернеться у Білий дім знову.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, Трамп та Маск провели переговори щодо способів надання мільярдеру офіційного впливу на політику, пов’язану з безпекою кордонів та економікою. Останнім часом Маск публічно висловлюється щодо цих питань.

Видання зазначає, що Маск з інвестором-мільярдером Нельсоном Пельтцем проводить кампанію впливу в елітних колах, переконуючи не підтримувати переобрання чинного президента Джо Байдена.

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Ще два роки тому між Трампом та Маском були напружені відносини. Обидва публічно обмінювалися образами, але зараз між ними налагоджуються дружні зв'язки. Як кажуть джерела, Трамп та Маск розмовляють по телефону кілька разів на місяць.

За даними WSJ, мільярдер та кандидат у президенти обговорили питання імміграції, технології та науки, а також розвиток Космічних сил США. Їхні погляди та інтереси стали більш узгодженими. Маск дав зрозуміти, що його цікавить значно більше, ніж просто виписати чек на кампанію Трампа.

Він вирішив використати свій вплив в елітних ділових і технологічних колах, щоб допомогти Трампу перемогти Байдена. Одне з джерел в оточенні Маска розповіло, що він мотивований тривогою щодо напрямку розвитку країни. Зокрема, мільярдер виступив проти "вірусу, пробудженого розуму", який є джерелом ліберальної політики.

Потенційно, Маск може зайняти посаду, яка раніше відповідала посаді, яку раніше обіймав Ісаак Перлмуттер, колишній голова Marvel і довірена особа Пельца і Трампа.

Під час президентства Трампа Перлмуттер працював радником у Департаменті у справах ветеранів разом із двома іншими членами резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

Маск працював у бізнес-консультативних групах Білого дому під час президентства Трампа, але пішов у відставку в 2017 році після того, як не погодився з рішенням Трампа вивести США з Паризької кліматичної угоди. Нещодавні переговори між політиком і бізнесменом стосувалися також деяких компаній Маска, включаючи платформу соціальних медіа X, виробника електромобілів Tesla та ракети-носія і супутникової установки SpaceX.

Водночас у бізнесі Маск має деякі проблеми. Його компанія-автовиробник Tesla спостерігає падіння вартості акцій і нещодавно зафіксувала найнижчий прибуток за останні роки. Маск і Трамп обговорювали індустрію електромобілів і податкові пільги на них, кажуть джерела.

Політика Трампа щодо електромобілів прямо не збігається з основним напрямком діяльності Маска. Політик дотримується жорсткої позиції проти електромобілів під час передвиборної кампанії, критикує необхідність підзарядки для тривалих поїздок та закликає ввести мита на автомобілі, вироблені в Мексиці.

За словами джерел, Маск попросив Трампа активніше публікувати публікації на X, особливо використовуючи функцію живого аудіо Spaces. Однак політик прагне розвинути власну платформу Truth Social, тому опублікував на X лише один один допис з моменту відновлення його акаунту на платформі після того, як Маск купив її.

Вибори в США - останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно Трампа освистали та висміяли під час Лібертаріанського національного з'їзду в суботу ввечері. Зокрема під час промови кандидата у президенти США люди у натовпі вигукували: "лайно собаче!" та інші образливі вислови.

Водночас журналісти Der Spiegel повідомили, що Байден може відмовитися від другого терміну на користь Мішель Обами. Відомо, що Демократична партія навіть включила Мішель Обаму до своїх опитувань громадської думки щодо потенційних кандидатів.

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