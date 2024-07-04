Обидва телефони будуть тоншими і легшими, автономнішими і потужнішими.

Авторитетний інформатор Еван Бласс, відомий як Evleaks, розкрив, якими будуть убер-флагмани Samsung зі складаними екранами у 2024 році. За тиждень до презентації ми дізналися практично всі характеристики Galaxy Z Fold 6 і Z Flip 6.

Обидва телефони будуть тоншими і легшими, автономнішими і потужнішими: Snapdragon 8 Gen 3 і 12 ГБайт ОЗП у базі. З несподіваного: зовнішній дисплей "Фліпа" тепер отримав IPS-панель, а не AMOLED, пише The Verge.

Нововведення Samsung Galaxy Z Fold 6

Екран має значно вищу максимальну яскравість – 2600 ніт порівняно з 1750 у Z Fold 5.

Новий процесор Snapdragon 8 Gen 3.

Смартфон працюватиме на одну годину більше при серфінгу з 4G і на дві години при перегляді відео.

У складеному вигляді – на 1,4 мм коротший, на 1 мм ширший, на 1,3 мм тонший; у розкладеному вигляді – на 1,4 мм коротший, на 2,7 мм ширший, на 0,5 мм тонший; вага на 14 грамів менша.

Додатковий екран став на 0,1 дюйма більшим.

Жодних змін щодо камер, місткості акумулятора (4400 мАг) або захисного скла (Gorilla Glass Victus 2).

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Нововведення Samsung Galaxy Z Flip 6

Основна камера 50 Мп, замість 12 Мп, та ж діафрагма f/1.8.

Новий процесор Snapdragon 8 Gen 3 і 12 ГБ ОЗП у базі (замість 8 ГБ).

Додатковий дисплей тепер IPS замість OLED.

У складеному вигляді – тонший на 0,2 мм, інші розмір і вага - без змін.

Місткість акумулятора збільшено з 3700 до 4000 мАг.

Час роботи батареї при використанні LTE-інтернету збільшиться на дві години, а відтворення відео збільшиться на три години.

Жодних змін у захисному склі (Gorilla Glass Victus 2).

Тепер обраний користувачем колір відображає весь телефон, а не тільки одну панель на задній панелі.

Таким чином, залишилося дочекатися тільки цін. Їх ми дізнаємося 10 липня, коли і будуть представлені нові складні Samsung та інші гаджети компанії.

Крім складних смартфонів Samsung покаже смарт-годинник Galaxy Watch 7 і Galaxy Watch Ultra, навушники Galaxy Buds 3, а також дебютну "розумну" каблучку Galaxy Ring. А на осінь виробник нібито запланував випуск двох недорогих смартфонів з гнучким дисплеєм.

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