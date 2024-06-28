Офіційна презентація Galaxy Unpacked відбудеться вже 10 липня.

Популярний твіттер-інсайдер Evleaks показав, якими будуть нові складні смартфони Samsung та інші новинки корейського виробника, офіційна презентація яких відбудеться 10 липня.

Раніше в мережі з'явився повний список новинок, які Samsung покаже на Galaxy Unpacked: складні Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6, смарт-годинник Galaxy Watch 7 і Galaxy Watch Ultra, навушники Galaxy Buds 3, а також дебютна розумна каблучка Galaxy Ring.

Порівняно з минулим поколінням дизайн складних смартфонів Galaxy майже не змінився. Дизайн отримає плоскі грані, а пристрої мають стати коротшими і ширшими. Очікується, що апаратною базою новинок виступить Snapdragon 8 Gen 3, а коштуватимуть вони дорожче за минуле покоління на старті продажів.

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Нові бездротові навушники Samsung, як видно на рендерах, позбудуться фірмового дизайну на користь бездротових навушників з ніжками і нагадуватимуть AirPods Pro.

Також Samsung готує новий годинник для конкуренції з Apple Watch Ultra. У плані дизайну він помітно відрізнятиметься від актуальних Galaxy Watch: поверх квадратного корпусу встановлено круглий дисплей, а збоку видно помаранчеву кнопку, за аналогією з "Дія" в Apple Watch Ultra.

Нагадаємо, слідом за Samsung свою чергову презентацію анонсувала Google. Зазвичай цей захід проводиться в жовтні, але цього року компанія вирішила провести його набагато раніше. Він відбудеться 13 серпня, тобто смартфони Pixel 9 вийдуть раніше нового покоління iPhone.

А вже у вересні відбудеться масштабна презентація Apple. Чекаємо на iPhone 16, про які практично все відомо, ювілейні Apple Watch X та оновлену серію AirPods.

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