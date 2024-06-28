Новинки від Samsung представлять 10 липня на Galaxy Unpacked / фото Samsung

Популярний твіттер-інсайдер Evleaks показав, якими будуть нові складні смартфони Samsung та інші новинки корейського виробника, офіційна презентація яких відбудеться 10 липня.

Раніше в мережі з'явився повний список новинок, які Samsung покаже на Galaxy Unpacked: складні Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6, смарт-годинник Galaxy Watch 7 і Galaxy Watch Ultra, навушники Galaxy Buds 3, а також дебютна розумна каблучка Galaxy Ring.

Порівняно з минулим поколінням дизайн складних смартфонів Galaxy майже не змінився. Дизайн отримає плоскі грані, а пристрої мають стати коротшими і ширшими. Очікується, що апаратною базою новинок виступить Snapdragon 8 Gen 3, а коштуватимуть вони дорожче за минуле покоління на старті продажів.

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Нові бездротові навушники Samsung, як видно на рендерах, позбудуться фірмового дизайну на користь бездротових навушників з ніжками і нагадуватимуть AirPods Pro.

Також Samsung готує новий годинник для конкуренції з Apple Watch Ultra. У плані дизайну він помітно відрізнятиметься від актуальних Galaxy Watch: поверх квадратного корпусу встановлено круглий дисплей, а збоку видно помаранчеву кнопку, за аналогією з "Дія" в Apple Watch Ultra.

Фото Samsung 28 червня 2024
Фото Samsung 28 червня 2024
Фото Samsung 28 червня 2024
Фото Samsung 28 червня 2024
Фото Samsung 28 червня 2024
Фото Samsung 28 червня 2024

Нагадаємо, слідом за Samsung свою чергову презентацію анонсувала Google. Зазвичай цей захід проводиться в жовтні, але цього року компанія вирішила провести його набагато раніше. Він відбудеться 13 серпня, тобто смартфони Pixel 9 вийдуть раніше нового покоління iPhone.

А вже у вересні відбудеться масштабна презентація Apple. Чекаємо на iPhone 16, про які практично все відомо, ювілейні Apple Watch X та оновлену серію AirPods.

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