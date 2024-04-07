Судячи з усього, в найближчі кілька років подібні пристрої стануть масовим товаром.

Компанія Samsung підготувала випуск двох недорогих смартфонів з гнучким дисплеєм. Чутки про випуск бюджетних "розкладачок" ходять уже давно, але тепер з'явилося підтвердження від надійних китайських інсайдерів.

Серед них будуть дві моделі Galaxy Z Fold FE і Galaxy Z Flip FE. Їхня прем'єра відбудеться до кінця року. Найімовірніше, восени, оскільки на літо у Samsung запланована презентація основних нових продуктів.

Ось що відомо про бюджетні складні Samsung:

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Обидва смартфони отримають потужний процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 (на деяких ринках, можливо, Exynos).

Об'єм оперативної пам'яті Galaxy Z Fold FE складе 12/16 ГБ, у Galaxy Z Flip FE буде версія на 8 і 12 ГБ. Обидва пристрої отримають накопичувач на 256 ГБ і 512 ГБ.

Крім цього, відомі розміри: 155,1 x 67,1 x 15,8 мм у Galaxy Z Fold FE і 165,2 x 71,9 x 6,9 мм у Galaxy Z Flip FE.

За даними джерела, ціна Fold FE може скласти близько $800. Це дасть змогу складним телефонам наблизитися до масового споживача. Для порівняння, базовий Galaxy Z Fold 5 оцінили $1800, а за Galaxy Z Flip 5 на старті продажів просили $1000.

Інших подробиць про бюджетні складані Samsung немає. Сам виробник про випуск таких моделей офіційно не оголошував, але аналітики кажуть, що користувачі втрачають інтерес до складаних смартфонів. І головним фактором, який заважає розвитку їхньої популярності, називають високу ціну. Тому поява доступних моделей цілком очікувана.

Тим паче, що на ринку віднедавна почали з'являтися складані смартфони за $400-500. Одразу кілька брендів представили "розкладачки" у форматі Samsung Z Flip5 зі спрощеним залізом, але головним фішками такого форм-фактора.

Анонс нового покоління складних смартфонів Samsung заплановано на літо. Інсайдери вже ділилися рендерами і подробицями Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6. Також на літньому заході представлять "народний" Galaxy S24 FE.

А восени очікується випуск Galaxy Ring – розумного кільця Samsung, яке вимірює "життєву силу" свого власника. ЗМІ пророкують, що це буде хіт і вбивця смарт-годинників і фітнес-браслетів.

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