Найвигідніший флагман – Asus ROG Phone 9, який отримав передовий чип Qualcomm, купу геймерських функцій і 185-герцевий дисплей.

Автори бенчмарка AnTuTu, який останніми роками слугує мірилом продуктивності смартфонів, опублікували рейтинги Android-пристроїв за співвідношенням ціни та продуктивності в січні 2025 року.

Усі смартфони розділили на 5 категорій: до 999 юанів (~135 доларів), до 1999 юанів (~275 доларів), до 2999 юанів (~410 доларів), до 3999 юанів (~550 доларів), від 3999 юанів і дорожче. Для опитування брали китайський ринок, втім, більшість моделей зі списку представлені і на глобальному ринку.

Ультрабюджетний сегмент. Найвигідніший смартфон до 135 доларів – Nubia Mavericks 6. У нього всередині досить спритний процесор Unisoc T760, який може комфортно запускати деякі сучасні ігри. Друге і третє місця розділили Honor Play 50 і iQOO Z9x.

Найвигідніший смартфон до 135 доларів – Nubia Mavericks 6. У нього всередині досить спритний процесор Unisoc T760, який може комфортно запускати деякі сучасні ігри. Друге і третє місця розділили Honor Play 50 і iQOO Z9x. Бюджетний сегмент. iQOO Z9 Turbo+ значно втратив у ціні, тож цю модель можна придбати до $275 і за ці гроші отримати потужний чип Dimensity 9300+, акумулятор на 5500 мАг, що заряджається за пів години, та OLED-дисплей з максимальною частотою оновлення в 120 герців. За ним розташувалися realme Neo7 і iQOO Neo9S Pro.

iQOO Z9 Turbo+ значно втратив у ціні, тож цю модель можна придбати до $275 і за ці гроші отримати потужний чип Dimensity 9300+, акумулятор на 5500 мАг, що заряджається за пів години, та OLED-дисплей з максимальною частотою оновлення в 120 герців. За ним розташувалися realme Neo7 і iQOO Neo9S Pro. Середньобюджетний сегмент . Лідер цього цінового діапазону – OnePlus Ace 5 Pro, який став найдешевшим смартфоном на базі флагманського процесора Snapdragon 8 Elite. На другому і третьому місцях – iQOO Neo10 Pro і Redmi K70 Ultra.

Субфлагмани. У сегменті дорожчих пристроїв (до $550) лідирує realme GT7 Pro. Телефон вийшов примітним – крім передового процесора від Qualcomm, акумулятор отримав ємність 6500 мАг і швидку зарядку до 120 Вт. Можна легко вичавити два дні використання. За ним розташувалися Redmi K80 Pro і iQOO 13.

Флагмани. У найдорожчій категорії перше місце посідає Asus ROG Phone 9, який отримав найпотужніше залізо, купу геймерських функцій і 185-герцевий дисплей. На другому і третьому місцях - Red Magic 10 Pro і vivo X200 Pro mini. Усі три флагмани базуються на Snapdragon 8 Elite.

Відео дня

Якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і через п'ять років, розробники AnTuTu публікували рейтинг найпродуктивніших Android-пристроїв. Перші три місця займають моделі vivo, OnePlus і Red Magic.

А якщо ви з тих користувачів, для яких камера смартфона один з його головних аспектів, то експерти склали рейтинг найкращих камерофонів на ринку. Тестування проводилися в різних умовах і режимах, що дало змогу експертам виділити найбільш універсальні рішення.

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