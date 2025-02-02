До рейтингу потрапили моделі від брендів Samsung, Google, Apple і OnePlus.

Авторитетні оглядачі з Tom's Guide протестували найкращі камерофони на ринку та розповіли, які моделі смартфонів варто брати заради крутих камер на початку 2025 року.

Тестування проводилися в різних умовах і режимах, що дало змогу експертам виділити найбільш універсальні рішення. Загалом таких моделей шість.

Найкращий загалом – Samsung Galaxy S25 Ultra. Останній флагман корейців пропонує найуніверсальнішу камеру з великою кількістю об'єктивів і найкращу якість зйомки із зумом. Окремо оглядачі виділили якість роботи інструментів ШІ, які Samsung застосовує для редагування зображень.

– Samsung Galaxy S25 Ultra. Останній флагман корейців пропонує найуніверсальнішу камеру з великою кількістю об'єктивів і найкращу якість зйомки із зумом. Окремо оглядачі виділили якість роботи інструментів ШІ, які Samsung застосовує для редагування зображень. Камера iPhone – iPhone 16 Pro. Експертів особливо вразив покращений зум-об'єктив, а фотографії за слабкого освітлення тут випереджають усіх конкурентів. Нова кнопка управління камерою також є приємним доповненням.

– iPhone 16 Pro. Експертів особливо вразив покращений зум-об'єктив, а фотографії за слабкого освітлення тут випереджають усіх конкурентів. Нова кнопка управління камерою також є приємним доповненням. Найкращий камерофон на Android – Pixel 9 Pro. Корпорація, що стоїть за операційною системою Android, також випускає пристрої, здатні робити знімки високої якості і напхані ШІ-фічами. На думку фахівців Tom's Guide, хоч ця модель і поступається наведеним вище конкурентам, вона також коштує дешевше.

Найкращий недорогий камерофон – Pixel 8a. Google продовжує доводити, що для якісної мобільної зйомки не обов'язково витрачати великі суми на флагман. Якщо надто сильно не придивлятися, він знімає майже так само добре, як Pixel 9 Pro, але при цьому обходиться значно дешевше.

– Pixel 8a. Google продовжує доводити, що для якісної мобільної зйомки не обов'язково витрачати великі суми на флагман. Якщо надто сильно не придивлятися, він знімає майже так само добре, як Pixel 9 Pro, але при цьому обходиться значно дешевше. Недорога камера iPhone - iPhone 16. Apple у цьому поколінні базових айфонів збільшила розмір надширокого сенсора і додала режим макро для якісних великих планів. В іншому iPhone 16 забезпечує ті ж першокласні можливості зйомки, що і його попередник.

iPhone 16. Apple у цьому поколінні базових айфонів збільшила розмір надширокого сенсора і додала режим макро для якісних великих планів. В іншому iPhone 16 забезпечує ті ж першокласні можливості зйомки, що і його попередник. Робота над помилками – OnePlus 13. Якщо раніше смартфони цього бренду вирізнялися швидкістю заряджання й автономністю, то їхні останні флагмани отримали топовий телевік із 3-кратним зумом і одну з найкращих на ринку селфі-камер.

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Раніше експерти називали 6 найбільш збалансованих недорогих телефонів. Хоча від цих "бюджетників" не можна очікувати таких самих камери або заліза, як у флагманів, ви можете бути здивовані рівнем їхніх можливостей, а в деяких сферах вони навіть перевершують дорожчі моделі.

Тим часом УНІАН ділився лайфхаком, як змусити телефон працювати економніше. Завантажувати або встановлювати для цього нічого не доведеться – потрібно лише змінити деякі налаштування.

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