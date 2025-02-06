Перші три місця займають смартфони vivo, OnePlus і Red Magic.

Творці бенчмарка AnTuTu, що вимірює за різними параметрами продуктивність мобільних пристроїв, опублікували рейтинг найпотужніших Android-смартфонів, які можна придбати сьогодні. Список лідерів розбили на дві категорії: серед флагманів і середньобюджетних девайсів.

Так, найпродуктивнішим смартфоном початку 2025-го став vivo X200 Pro, який набрав 2,89 млн бала. Цей флагман з Китаю побудований на чипсеті Dimensity 9400. І як виявилося, цей чип перевершує Snapdragon 8 Elite.

Відразу за ним у трійці найкращих розташувалися OnePlus Ace 5 Pro (2,88 млн) і Red Magic 10 Pro+ з 2,86 млн "папугами". Для порівняння, iPhone 16 Pro в аналогічних тестах видає 1,72 млн очок.

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Решту позицій рейтингу розділили iQOO 13, iQOO Neo 10 Pro, vivo X200, OnePlus 13, Oppo Find X8 Pro і Honor Magic 7 Pro. Як пристрої з акцентом на продуктивність, вони без проблем запускають ресурсомісткі застосунки й ігри на максимальних налаштуваннях графіки та оснащені просунутою системою охолодження, а запасу потужності в кожного з них вистачить щонайменше на п'ять років.

Більше різноманітності в плані встановленого процесора в середньоціновому сегменті. На першому місці тут опинився Redmi Turbo 4 з майже флагманським чипом Dimensity 8400-Ultra. Решту позицій рейтингу розділили апарати з чипами Snapdragon 7+ Gen 3, Dimensity 8300-Ultra, Snapdragon 7+ Gen 2 і Dimensity 8200.

Цієї весни в продаж надійде новий iPhone SE, який буде сумішшю з базових iPhone 14 і iPhone 16. За ціни до 500 доларів цей телефон просто приречений на успіх.

Конкурувати такий Айфон буде з Pixel 9a, який вийде вже в березні – це майже на два місяці раніше, ніж зазвичай. Батарея та екран у нього будуть більшими, ніж у 8a, а зовні новий смартфон сильно відрізнятиметься від попередника.

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