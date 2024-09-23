Якщо у компанії все піде не за планом, власники Galaxy по всьому світу втратять можливість бездротової зарядки.

IT-гігант Samsung може відмовитися від використання технології бездротової зарядки у своїх девайсах після програшу в тривалому патентному спорі. Про це повідомляють зарубіжні ЗМІ.

У 2022 році компанія Mojo Mobility подала до суду на Samsung за порушення п'яти патентів на бездротову зарядку, яку корейська компанія впроваджувала у свої смартфони. Через два роки, 13 вересня 2024 року, стало відомо, що Mojo Mobility виграла справу, через що на Samsung чекає серйозне покарання.

Згідно з постановою суду, Samsung буде оштрафовано на 200 млн доларів. Якщо компанія не сплатить штраф, вона може бути змушена видалити бездротову зарядку зі своїх майбутніх пристроїв або розробити нову технологію, яка не порушуватиме патент.

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Можливий і більш радикальний сценарій, за якого Samsung можуть змусити відключити бездротову зарядку на вже випущених гаджетах. Для цього випустять відповідне оновлення прошивки, ідеться у звіті Phone Arena.

У Samsung є право на апеляцію, яке вона явно використовує. Але, як зазначають ЗМІ, справа досить серйозна. Раніше схожа ситуація сталася з Apple та її Watch Series 9 і Ultra 2. Компанії довелося тимчасово припинити продажі смарт-годинників через програш патентного позову Masimo. Досі в останньому годиннику Apple не працює функція вимірювання рівня кисню в крові. І коли вона запрацює, невідомо.

Раніше цього місяця у Samsung вийшов смартфон Galaxy M05, і це офіційно найдоступніший апарат компанії на сьогодні. У нього немає ШІ, але є великий дисплей з кадровою частотою, як у iPhone 16 і актуальна ОС Android.

Також компанія має найближчим місяцем представити бюджетник Galaxy A16, який, за чутками, отримуватиме оновлення цілих 6 років. Це стане безпрецедентним кроком в екосистемі Android, де більшість телефонів початкового рівня отримують максимум три основні оновлення ОС.

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