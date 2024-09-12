У Samsung вийшов новий смартфон дешевше 100 доларів: чим він хороший

У нього немає ШІ, але є великий дисплей з кадровою частотою, як у iPhone 16 і актуальна ОС Android.

Компанія Samsung представила новий смартфон Galaxy M05. Це офіційно найдоступніший апарат корейського техногіганта в актуальній лінійці. І свіжий конкурент китайським моделям, пише GSMArena.

За дизайном і характеристиками модель схожа на ще один недорогий смартфон бренду: Samsung Galaxy A05. Новинка оснащена 6,7-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ і частотою оновлення 60 Гц, як у iPhone 16. У краплеподібному вирізі встановлено селфі-камеру з роздільною здатністю 8 Мп.

Девайс працює на чипі Mediatek Helio G85. Конфігурація лише одна: 4 ГБ ОЗП і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Смартфон вийшов з основною камерою на 50 мегапікселів і допоміжним сенсором з роздільною здатністю 2 мегапікселі. Батарея – 5000 мАг зі швидкою зарядкою 25 Вт.

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Ще Galaxy M05 має актуальну ОС Android 14 з фірмовою оболонкою One UI 6.0. Samsung пообіцяла оновити смартфон до Android 15 і навіть 16. А патчі безпеки планує випускати, так і зовсім, чотири роки. ШІ-функцій тут немає.

Зате коштує смартфон лише 7 999 рупій або близько $95. Поки що він доступний тільки в Індії і тільки в одному забарвленні, м'ятному (світло-зеленому), але скоро має з'явитися на світовому ринку.

Новий рейтинг десяти найбільш продаваних бюджетних смартфонів показав, що пристрої Xiaomi і Samsung домінують на ринку. Redmi 13C же став найбільш популярним смартфоном за ціною до 150 доларів.

Раніше повідомлялося, що функції штучного інтелекту в пристроях Samsung Galaxy будуть платними з 2026 року. Тим самим шляхом піде і Apple, яка збирається запроваджувати нову підписку на розширені функції ШІ.

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