Зараз більшість Android-пристроїв початкового рівня отримують максимум три основні оновлення ОС.

З моменту виходу Samsung Galaxy A15 минув майже рік. Це означає, що компанія скоро повинна представити його наступника. Джерела дізналися, що Galaxy A16 матиме секретну перевагу, яка зробить його унікальною пропозицією на ринку доступних Android-девайсів.

Портал Tech Outlook отримав маркетингові матеріали щодо Galaxy A16, з яких стало відомо, що покупці смартфона зможуть розраховувати на підтримку протягом шести років. Причому, йдеться не про патчі безпеки, а про оновлення ОС Android.

Таким чином, якщо Galaxy A16 вийде з Android 14 з "коробки", його останнім оновленням може стати Android 20 у далекому 2030 році. Це стане безпрецедентним кроком у світі Android, де більшість пристроїв початкового рівня зазвичай отримують максимум три основних оновлення ОС.

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Наразі такий тривалий термін підтримки оновленнями є лише в останніх Google Pixel, флагманських Galaxy S24 та складних Z Fold/Filp 6. Найдоступніший з них, Pixel 8a, коштує $499. Якщо ціна Galaxy A16 не зросте порівняно з А15, то за нього попросять 199 доларів.

У плані "начинки", згідно з витоком, Galaxy A16 вийде з 6,7-дюймовим дисплеєм AMOLED з роздільною здатністю Full HD+ і підтримкою частоти 90 Гц, отримає процесор Exynos 1330, до 8 "оперативки" і 256 ГБ накопичувача і пиловологозахист за стандартом IP54.

Очікується, що Samsung випустить Galaxy A16 цієї осені. Можливо, вже цього місяця.

Раніше в цьому місяці у Samsung вийшов новий смартфон Galaxy M05, і це офіційно найдоступніший апарат компанії на сьогодні. У нього немає ШІ, але є великий дисплей з кадровою частотою, як у iPhone 16 і актуальна ОС Android.

Новий рейтинг десяти найбільш продаваних бюджетних смартфонів показав, що пристрої Xiaomi і Samsung домінують на ринку у другому кварталі 2024 року. Redmi 13C же став смартфоном, який найбільше купують при бюджеті до 150 доларів.

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