Таксі від Tesla запрацює у США у 2026 році.

Компанія Tesla має намір автоматизувати прибирання своїх роботаксі Cybercab. Для цього в компанії розробили робота, який приводитиме до ладу безпілотне таксі після поїздок.

Завдяки дуже широкій горловині вбудованого пилососа робот може всмоктати забуті пасажирами пляшки і навіть підняти рюкзак, а завдяки змінним насадкам ще й екран протирає. Імовірно, таких роботів буде встановлено на зарядних станціях.

При цьому у робота досить специфічний дизайн: через характерну форму головної частини його почали порівнювати з ксеноморфом із франшизи "Чужого". А Tesla і не проти: у космосі, жартує компанія під постом із роликом, ніхто не почує, як ти прибираєш.

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Виробництво роботизованих таксі Tesla Cybercab, у яких немає ні керма, ні педалей, має стартувати в найближчому майбутньому. У компанії сподіваються, що перші "машини майбутнього" виїдуть на дороги кількох американських міст у 2026 році.

Вартість поїздок на роботаксі Маск обіцяє зробити дешевшою за автобуси – в районі 20 центів (8 грн) за 1 км, а зарядка буде індуктивною і не потребуватиме розеток. А ще Маск каже, що воно в 10-20 разів безпечніше за керовані людиною машини.

Тим часом очільник Tesla обіцяє 10 000 людиноподібних роботів Optimus уже 2025 року. Згідно із задумом, такі роботи покликані замінити більшу частину рутинної людської роботи. Йдеться про покупки в супермаркетах, прання та інші завдання.

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