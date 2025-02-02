У довгостроковій перспективі Маск очікує, що Tesla вироблятиме 100 мільйонів роботів на рік, ставши ключовим джерелом доходу компанії.

Ілон Маск, власник і керівник Tesla, заявив, що компанія готова до випуску 10 000 людиноподібних роботів Optimus вже у 2025 році.

Як повідомляє Electrek, хоч сам Маск визнає, що мета амбітна, і випуск може виявитися меншим, ніж заплановано, він висловив упевненість у випуску кількох тисяч роботів, які будуть задіяні на заводах Tesla для допомоги у виробничих процесах.

Обговорення роботів Optimus підігріває інтерес інвесторів, особливо після серйозного падіння продажів автомобільного бізнесу в 2024 році. Компанія вже тестує кілька роботів на своїх заводах, але раніше на презентаціях було помічено, що вони всі не автономні, а за їхні рухи і розмови відповідали оператори.

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Tesla створює виробничу лінію для випуску 1 000 роботів Optimus на місяць, а потім планує наростити обсяги до 100 мільйонів роботів на рік. У довгостроковій перспективі Маск очікує, що роботи стануть ключовим джерелом доходу компанії. За його словами, до цього моменту залишилося "зовсім небагато часу".

Продажі роботів третім особам планується почати наступного року. За оцінками Маска, вартість робота становитиме до 20 тисяч доларів (близько 830 тис. грн), що в кілька разів менше за сучасні аналоги.

Згідно із задумом, такі роботи покликані замінити більшу частину рутинної людської роботи. Йдеться про покупки в супермаркетах та інші завдання. При цьому наголошується, що андроїди не націлені відбирати робочі місця у самих людей. У майбутньому у світі буде стільки ж роботів, скільки й людей, вважає Ілон Маск.

Раніше Маск показав процес "розмноження" своїх людиноподібних роботів Optimus. Вони працюють на базі найбільш передового штучного інтелекту – такий самий використовується в автомобілях Tesla.

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