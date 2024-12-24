Новинка вийде у 2025 році. Вартість поїздок на таксі Маск обіцяє зробити дешевшою за автобуси.

З'явилися цікаві подробиці про "машину майбутнього" Tesla Cybercab, в якій немає ні керма, ні педалей. Виявляється, нею уже можна керувати за допомогою геймпада, повідомили в AutoEvolution.

Джерела пишуть, що аксесуар, який підключається для управління машиною, схожий на ігровий контролер Xbox. Причому таким бездротовим способом Cybercab можна керувати і зовні, немов великим радіокерованим автомобілем.

Нещодавно в мережі засвітилися закулісні кадри прибуття Cybercab до музею Петерсена. На ньому видно, як автомобіль піднімається пандусом із пасажиром на передньому сидінні. Є припущення, що він маневрував автомобілем, адже малоймовірно, що програмне забезпечення FSD Tesla могло зрозуміти, як переміщатися всередині будівлі.

Очікується, що тестування Tesla Cybercab на дорогах загального користування розпочнеться вже у 2025 році. Але масове виробництво запустять тільки у 2026 або 2027.

Наразі Tesla працює над тим, щоб найняти парк операторів роботаксі, які відповідатимуть за безпеку експлуатації Cybercab. Ці фахівці, як очікується, будуть керувати транспортним засобом віддалено, щоб усунути проблеми безпеки або навігації, які Cybercab не в змозі подолати самостійно.

Вартість поїздок на роботаксі Маск обіцяє зробити дешевшою за автобуси – в районі 20 центів (8 грн) за 1 км, а зарядка буде індуктивною і не потребуватиме розеток. А ще він каже, що воно в 10-20 разів безпечніше за керовані людиною машини.

На осінньому заході Tesla, окрім Cybercab, представили безпілотний фургон Robovan і гуманоїдного робота-помічника Optimus.

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