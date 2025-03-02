Новий недорогий Android-смартфон за автономності обійшов найкращі Samsung і Xiaomi

А у своєму ціновому сегменті OPPO Reno 13 і зовсім став абсолютним лідером.

Раніше цього тижня китайська OPPO привезла в Європу Reno 13. Недорогий, але потужний смартфон протестували авторитетні фахівці з GSMArena і високо оцінили його автономність.

За підсумками тестів смартфон посів 11-те місцеврейтингу автономності, і навіть обійшов деякі преміальні моделі, включно з iPhone 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra і OnePlus 13. А у своєму ціновому сегменті OPPO Reno 13 і зовсім став абсолютним лідером.

В огляді йдеться про те, що при активному навантаженні пристрій з акумулятором 5800 мАг показав середній результат у 16 годин і 50 хвилин. Для порівняння, OPPO Reno 12 з батареєю на 800 мАг менше протримався 14:53 години. Крім того, в режимі розмови новинка працює аж 38 годин і 3 хвилини. За цим показником приріст порівняно з попередником склав 5 годин.

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Що стосується швидкості зарядки, то завдяки адаптеру на 80 Вт OPPO Reno 13 повністю заряджається за 46 хвилин. Однак не у всіх магазинах у комплект поставки входить зарядний пристрій.

OPPO Reno 13 вийшов із 6,6-дюймовим дисплеєм OLED із частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 1,5К. Телефон отримав потужний чипсет MediaTek Dimensity 8350, захист IP68/IP69 і 50-мегапіксельний телевік. Вартість у конфігурації з 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ флеш-пам'яті стартує з 365 доларів.

Раніше фахівці обрали найкращі Android-смартфони в межах від 8000 до 20 000 тисяч гривень. До рейтингу потрапили моделі від Samsung, Google, OnePlus, Nothing і Moto.

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